Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Вииторул Констанца
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Сепси
0'
0:1
49' Гол
Yasin Hamed
50'
1
Тордой
Арпад
27
Radu
Bobac
93
Andrei
Artean
21
Paul
Iacob
4
Кюйперс
Бас
17
Чобану
Андрей
16
Аким
Влад
8
Касап
Карлос
24
Эрик
III
30
Калкан
Андреас
18
George
Ganea
95
Csongor
Fejer
2
Gabriel
Moura
3
Виера
Усман
16
Рудоль
Себастьян
20
Омар
Абуд
14
Карницкий
Александр
77
Велев
Стефан
10
Тандия
Ибраима
8
Васвари
Габриэл
21
Yasin
Hamed
7
Dylan
Flores
Вииторул Констанца
Сепси

Ход матча

13'
Andrei Tircoveanu
Касап Карлос
 
49'
0:1
Yasin Hamed
(Dylan Flores)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:1 Стяуа Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова
Астра 1:4 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi Астра 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Енисей 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Вайле Рубин 2:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж
Сепси Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси
Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1
Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 5 2 0 9 - 2 44
2. Стяуа 7 4 2 1 10 - 5 39
3. Университатя Крайова 7 4 1 2 7 - 5 36
4. Вииторул Констанца 0:0 8 3 3 2 10 - 8 31
5. Астра 7 1 0 6 2 - 10 24
6. Сепси 0:0 8 0 2 6 1 - 9 21
  • Второй тайм
  • 51'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Чобану Андрей
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 49'
    Dylan Flores сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Yasin Hamed классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 49'
    Dylan Flores из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
  • 49'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Калкан Андреас из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Омар Абуд
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 47'
    Калкан Андреас из команды Вииторул Константа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа делает пас партнеру.
  • 47'
    Калкан Андреас из команды Вииторул Константа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 47'
    Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Andrei Tircoveanu из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Yasin Hamed
  • 46'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 45'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    44'
    Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
  • 44'
    Сепси контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Вииторул Константа
  • 43'
    Карницкий Александр не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Тандия Ибраима из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Чобану Андрей нанес удар, мяч был парирован, но Csongor Fejer не удержал его в руках.
  • 42'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Рудоль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Andrei Tircoveanu из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    41'
    Аким Влад из команды Вииторул Константа разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Csongor Fejer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Эрик III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Виера Усман из команды Сепси играет слишком грубо. George Ganea оказался на газоне.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Аким Влад оказался на газоне.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 38'
    Эрик III из команды Вииторул Константа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 38'
    Калкан Андреас из команды Вииторул Константа делает пас партнеру.
  • 38'
    George Ganea из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Калкан Андреас из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • Травма, повреждение
    37'
    Dylan Flores возвращается на поле.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Вииторул Константа
  • 36'
    Шанс! Виера Усман из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • 36'
    Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Dylan Flores получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    35'
    Dylan Flores на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    Andrei Artean наказан за толчок Dylan Flores
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 34'
    Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • 33'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Сепси контролирует мяч.
  • 32'
    Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    George Ganea из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Andrei Tircoveanu задерживает мяч рукой
  • 31'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 30'
    Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кюйперс Бас
  • 29'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Омар Абуд
  • 27'
    Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Yasin Hamed нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Вииторул Константа
  • 26'
    Омар Абуд из команды Сепси пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Yasin Hamed
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 25'
    Dylan Flores пробует нанести удар издали, но Тордой Арпад держит все под контролем
  • 24'
    Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 24'
    Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Dylan Flores из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Назначен штрафной. Пострадал Виера Усман, его свалил Калкан Андреас.
  • 23'
    Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Омар Абуд из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
  • 22'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Виера Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Васвари Габриэл
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 19'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Калкан Андреас
  • 16'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 16'
    Yasin Hamed выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Эрик III из команды Вииторул Константа подал угловой справа.
  • 15'
    Рудоль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Эрик III из команды Вииторул Константа подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Andrei Tircoveanu из команды Вииторул Константа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Калкан Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    14'
    Карницкий Александр из команды Сепси играет слишком грубо. Чобану Андрей оказался на газоне.
  • 13'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Тактическая замена. Касап Карлос уходит с поля и его заменяет Andrei Tircoveanu
  • 12'
    Сепси контролирует мяч.
  • 11'
    Dylan Flores из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Вииторул Константа контролирует мяч.
  • 10'
    Калкан Андреас из команды Вииторул Константа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 9'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 8'
    ШАНС! Калкан Андреас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Andrei Artean выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Вииторул Константа контролирует мяч.
  • 5'
    Вииторул Константа контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 5'
    Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 5'
    Хорошую попытку сделал Эрик III. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Калкан Андреас из команды Вииторул Константа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Велев Стефан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Вииторул Константа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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