Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
Вииторул Констанца
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Сепси
0:1
49' ГолYasin Hamed
27
Radu
Bobac
21
Paul
Iacob
16
Аким
Влад
24
Эрик
III
18
George
Ganea
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
21
Yasin
Hamed
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Radu BobacЗащитник
- Защитник
-
21 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Аким ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Эрик IIIНападающий
- Нападающий
-
18 George GaneaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
94 Grosu
-
25 Marius Leca
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Омар АбудЗащитник
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Yasin HamedПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Сато ДайсукеЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Relu Stoian
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
49'
0:1
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =5 -8ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:1 Стяуа Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова
Астра 1:4 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi Астра 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Енисей 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Вайле Рубин 2:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж
Сепси Последние 20 матчей: +5 =3 -12Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси
Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|2
|0
|9 - 2
|44
|2.
|Стяуа
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|39
|3.
|Университатя Крайова
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|36
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|31
|5.
|Астра
|7
|1
|0
|6
|2 - 10
|24
|6.
|Сепси
|0:0
|8
|0
|2
|6
|1 - 9
|21
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