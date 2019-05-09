США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
1:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Монреаль Импакт
23' Желтая карточкаТарек Амро
1:0
36' ГолAaron Long
51' Желтая карточкаMaximiliano Nicolas Urruti
63' Желтая карточкаПаркер Тим
1:1
65' ГолДиалло Закария
73' Желтая карточкаПьетт Самуэль
1:2
80' ПенальтиMaximiliano Nicolas Urruti
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
74
Tom
Barlow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Aaron LongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Tom BarlowНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
19 Omar BrowneПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Полузащитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
-
13 Ken Krolicki
-
-
14 Amar Sejdic
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
23'
36'
1:0
63'
65'
73'
80'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Монреаль Импакт 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|12
|6
|2
|4
|14 - 17
|20
|4.
|Торонто
|9
|5
|1
|3
|21 - 15
|16
|5.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|9.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|11.
|Цинциннати
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|7
|1
|3
|18 - 14
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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