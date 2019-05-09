США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
1:2
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
23' Желтая карточка
Тарек Амро
1:0
36' Гол
Aaron Long
51' Желтая карточка
Maximiliano Nicolas Urruti
63' Желтая карточка
Паркер Тим
1:1
65' Гол
Диалло Закария
73' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
1:2
80' Пенальти
Maximiliano Nicolas Urruti
90'+7
31
Luis
Robles
II
5
Connor
Lade
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
3
Тарек
Амро
92
Лоуренс
Кемар
19
Alex
Muyl
90
Ржатковски
Марк
27
Davis
Sean
II
77
Ройер
Даниэль
74
Tom
Barlow
1
Буш
Ивен
15
Zachary
Brault-Guillard
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
19
Omar
Browne
6
Пьетт
Самуэль
28
Shamit
Shome
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
11
Anthony
Jackson-Hamel
Нью-Йорк Ред Буллз
5-4-1
Монреаль Импакт
5-3-2

Ход матча

23'
Тарек Амро
 
36'
Aaron Long
(Ржатковски Марк)
1:0
51'
 
Maximiliano Nicolas Urruti
63'
Паркер Тим
 
65'
1:1
Диалло Закария
(Maximiliano Nicolas Urruti)
68'
Alejandro Romero I
Тарек Амро
 
68'
Omir Fernandez
Alex Muyl
 
73'
 
Пьетт Самуэль
74'
 
Азира Майкл
Omar Browne
74'
Derrick Etienne
Tom Barlow
 
80'
1:2
Maximiliano Nicolas Urruti
85'
 
Тайдер Сафир
Anthony Jackson-Hamel

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Монреаль Импакт 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 6 2 3 21 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 12 6 2 4 14 - 17 20
4. Торонто 9 5 1 3 21 - 15 16
5. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
6. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
9. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 2 5 13 - 13 11
11. Цинциннати 11 2 2 7 8 - 17 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 11 7 1 3 18 - 14 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
8. Портленд Тимберс 9 3 1 5 13 - 20 10
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Aaron Long бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Тарек Амро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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