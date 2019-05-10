Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
2:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 21905
Сириус
1:0
30' ПенальтиТанкович Муамер
2:0
38' ГолТанкович Муамер
53' Желтая карточкаАрвидссон Йеспер
77
Матс
Солхеим
14
Ian
Sirelius
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Olle Edlund
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
30'
1:0
38'
53'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю Фрей 1:3 Хаммарбю Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё
АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|3.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|5.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Эстерсунд
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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