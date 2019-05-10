Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 21905
Сириус
0'
1:0
30' Пенальти
Танкович Муамер
2:0
38' Гол
Танкович Муамер
53' Желтая карточка
Арвидссон Йеспер
90'+4
27
Курчи
Джанлука
2
Сандберг
Симон
77
Матс
Солхеим
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
7
Имад
Халили
40
Джурджич
Никола
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Кьяртанссон
Видар
22
Танкович
Муамер
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
18
Арвидссон
Йеспер
4
Сисей
Кебба
16
Axel
Bjoernstroem
14
Ian
Sirelius
10
Андерссон
Элиас
17
Adam
Staahl
26
Mohammed
Saeid
9
Jonas
Lindberg
23
Филип
Хагланд
Хаммарбю
4-3-3
Сириус
4-4-2

Ход матча

30'
Танкович Муамер
1:0
38'
Танкович Муамер
(Кьяртанссон Видар)
2:0
53'
 
Арвидссон Йеспер
57'
 
Лундхольм Сэм
Ian Sirelius
76'
 
Разак Абдул
Андерссон Элиас
81'
Качаниклич Алекс
Имад Халили
 
83'
Kossounou Odilon
Андерсен Йеппе
 
83'
 
Isak Braaholm
Jonas Lindberg
87'
Leo Bengtsson
Танкович Муамер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю Фрей 1:3 Хаммарбю Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё
АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан
Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
3. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Хеккен 7 4 1 2 10 - 4 13
5. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Эстерсунд 7 3 3 1 9 - 6 12
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер из команды Хаммарбю забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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