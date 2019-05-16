Швеция: Суперэттан 2019
1:0
31' ГолEdin Hamidovic
2:0
36' ПенальтиEdin Hamidovic
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Shina XIV
Ход матча
31'
36'
2:0
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле
Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер
Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Эстер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|8
|7
|1
|0
|19 - 5
|22
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|3:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 10
|13
|6.
|Эргрюте ФФ
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|12.
|Хальмстад
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|13.
|Далкурд
|1:3
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Треллеборг
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Эстер
|0:2
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Сюрианска
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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