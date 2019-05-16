Швеция: Суперэттан 2019

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Йёнчёпинг
2:0
Второй тайм: 68'
Эстер
0'
1:0
31' Гол
Edin Hamidovic
2:0
36' Пенальти
Edin Hamidovic
68'
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
18
Jetmir
Haliti
11
Кваква
Энок
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
18
Jonathan
Drott
17
Christian
Ljungberg
8
Liridon
Silka
7
Carl
Johansson
III
9
Gustav
Ahrn
Йёнчёпинг
5-3-2
Эстер
4-4-2

Ход матча

31'
Edin Hamidovic
(Яллоу Александр)
1:0
36'
Edin Hamidovic
2:0
46'
 
David Johannesson
Christian Ljungberg
46'
 
Dragan Kapcevic
Carl Johansson III
57'
 
Shina XIV
Dragan Kapcevic

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле
Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер
Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Эстер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эстер 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан
Эстер 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:3 Эстер Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 8 7 1 0 19 - 5 22
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 3:1 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 0:0 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 8 3 4 1 8 - 10 13
6. Эргрюте ФФ 8 3 3 2 11 - 9 12
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 2:0 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 8 2 3 3 9 - 14 9
11. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
12. Хальмстад 8 2 1 5 7 - 12 7
13. Далкурд 1:3 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Треллеборг 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Эстер 0:2 8 1 4 3 5 - 8 7
16. Сюрианска 0:0 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Edin Hamidovic из команды Йёнчёпинг забивает с точки!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Edin Hamidovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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