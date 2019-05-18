Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 25'
Фламенго
98
Guga
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
31 МайклПолузащитник
-
44 Alerrandro
-
-
29 Vinicius X
-
88 Jair II
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Para I
-
6 Rene III
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго
Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Сантос
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Фламенго
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Байя
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Флуминенсе
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|12.
|Крузейро
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Алагоано
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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