Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 25'
Фламенго
0' 25'
1
Victor
IV
98
Guga
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
2
Patric
II
7
Mendes
Elias
II
14
Jose
Welison
8
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
9
Оливейра
Рикардо
II
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Фламенго

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго
Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Сантос 0:1 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Атлетико Минейро 0:0 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Фламенго 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Атлетико Паранаэнсе 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Байя 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Флуминенсе 2:1 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Крузейро 1:2 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Форталеза 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Алагоано 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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