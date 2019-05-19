США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
1:1
Второй тайм: 70'
Стадион: ББВА Компасс
Ди Си Юнайтед
38' Желтая карточкаМартинес Томас
0:1
46' ГолРуни Уэйн
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Маккэн КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Akeem Ward
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
38'
46'
0:1
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ди Си Юнайтед: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Хьюстон Динамо 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|7.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|8.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|Даллас
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
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