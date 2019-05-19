США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Хьюстон Динамо
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
38' Желтая карточка
Мартинес Томас
0:1
46' Гол
Руни Уэйн
70'
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
2
Alejandro
Fuenmayor
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
31
Киото
Роммель
9
Mauro
Manotas
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
6
Маркиньос
Педрозо
7
Арриола
Пол
4
Каноуз
Расселл
8
Сегура
Улисес
10
Luciano
Acosta
11
Lucas
Rodriguez
III
9
Руни
Уэйн
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

11'
Memo Rodriguez
Элис Альберт
 
38'
Мартинес Томас
 
46'
0:1
Руни Уэйн
(Сегура Улисес)
66'
Макнамара Томас
Киото Роммель
 
66'
 
Маккэн Крис
Сегура Улисес

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ди Си Юнайтед: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 1:0 14 8 3 3 18 - 11 27
2. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
7. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
8. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 12 3 3 6 14 - 19 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 9 3 1 31 - 8 30
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 0:1 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
6. Даллас 12 5 2 5 16 - 16 17
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Спортинг Канзас-Сити 1:0 11 3 4 4 20 - 19 13
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...