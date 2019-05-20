Швеция: Аллсвенскан 2019

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Эстерсунд
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Эребру
0'
0:1
28' Гол
Бертильссон Юхан
29'
16
Молин
Сикстен
20
Ссеванкамбо
Исак
24
Мукииби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
28
Marco
Weymans
5
Амин
Реван
22
Колкетт
Чарли
17
Эдвардс
Кертис
8
Хопкатт
Джейми
99
Исламович
Дино
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
15
Martin
Lorentzon
II
4
Arvid
Brorsson
22
Гранлунд Альбин
12
Jake
Larsson
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
3
Kevin
Wright
7
Бертильссон
Юхан
99
Страндберг
Карлос
Эстерсунд
5-3-2
Эребру
4-4-2

Ход матча

9'
 
Simon Amin
Бьёрнквист Даниэль
28'
0:1
Бертильссон Юхан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар
Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эребру 1:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 10 6 3 1 17 - 8 21
2. Хеккен 10 6 2 2 16 - 8 20
3. Гётеборг 0:0 10 5 3 2 18 - 10 18
4. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Хаммарбю 0:0 10 5 3 2 18 - 12 18
6. АИК 0:0 10 5 3 2 11 - 8 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Эстерсунд 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9. Норрчёпинг 0:0 10 2 6 2 12 - 13 12
10. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
12. Сундсвалль 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Эребру 0:0 10 2 3 5 11 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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