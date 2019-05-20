Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Ямткрафт Арена
Эребру
0:1
28' ГолБертильссон Юхан
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
29 Michael OmohНападающий
-
-
13 Rodin Deprem
-
21 Simon Amin
-
48 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар
Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|2.
|Хеккен
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|Гётеборг
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|АИК
|0:0
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Эребру
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
Загрузка...