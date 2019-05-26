США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв
Стадион: Allianz Field
Хьюстон Динамо
1:0
20' ГолМетанир Ромен
40' Желтая карточкаAlejandro Fuenmayor
13
Ethan
Finlay
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Mason Toye
-
99 Abu Danladi
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
20'
1:0
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|12.
|Цинциннати
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|7.
|Даллас
|1:2
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|2:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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