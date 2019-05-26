США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
20' Гол
Метанир Ромен
40' Желтая карточка
Alejandro Fuenmayor
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
14
Brent
Kallman
31
Hassani
Dotson
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
2
Alejandro
Fuenmayor
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
31
Киото
Роммель
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

20'
Метанир Ромен
(Грегуш Ян)
1:0
40'
 
Alejandro Fuenmayor

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 15 7 4 4 18 - 13 25
2. Филадельфия Юнион 1:2 14 7 3 4 24 - 14 24
3. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
4. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
5. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 14 4 5 5 21 - 18 17
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 15 3 4 8 14 - 31 13
12. Цинциннати 0:0 14 3 3 8 11 - 23 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 0:1 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 3 4 21 - 18 21
6. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
7. Даллас 1:2 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 2:1 15 4 5 6 16 - 19 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Портленд Тимберс 2:1 12 4 2 6 16 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Метанир Ромен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...