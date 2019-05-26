Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Мексика (до 20 лет)
0:2
Второй тайм: 66'
Япония (до 20 лет)
0:1
21' ГолМиясиро Тайсэй
0:2
52' ГолТагава Кёсукэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Паян ЛуисВратарь
-
13 Трехо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамирес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сузуки ТоитиЗащитник
- Защитник
-
16 Ямада КотаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Саито МицукиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Моги ШуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кида ХинатаПолузащитник
-
6 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
Главный тренер: Кагеяма Масанага
Ход матча
21'
0:1
52'
0:2
Предыдущие игры
Мексика (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) 10:0 Аруба (до 20 лет) Grenada U20 0:8 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:2 Ямайка (до 20 лет) Saint Martin U20 0:4 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 7:0 Nicaragua U20 Мексика (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:0 Германия (до 20 лет) Вануату (до 20 лет) 2:3 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 6:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Гондурас (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 5:0 Канада (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 3:0 Антигуа и Барбуда (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =3 -11Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Болгария (до 20 лет) 2:1 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Канада (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Швейцария (до 20 лет) 0:4 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Новая Зеландия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:1 Мексика (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 4:1 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 3:0 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 6:5 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:5 Италия (до 20 лет) Чили до 20 2:0 Япония (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет)
Последние игры между собой
Мексика (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (до 20 лет)
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Италия (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эквадор (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мексика (до 20 лет)
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Мексика (до 20 лет)
81.6% (120)
Ничья
15% (22)
Япония (до 20 лет)
3.4% (5)
2:1 Мексика (до 20 лет)
45.6% (67)
1:0 Мексика (до 20 лет)
16.3% (24)
2:0 Мексика (до 20 лет)
14.3% (21)
1:1 Ничья
12.2% (18)
3:1 Мексика (до 20 лет)
3.4% (5)
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