Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Мексика (до 20 лет)
0:2
Второй тайм: 66'
Япония (до 20 лет)
0'
0:1
21' Гол
Миясиро Тайсэй
0:2
52' Гол
Тагава Кёсукэ
66'
Мексика (до 20 лет)
Япония (до 20 лет)

Ход матча

21'
0:1
Миясиро Тайсэй
24'
Фигуэроа Франсиско
Мерас Роберто
 
46'
Домингес Мисаэль
Де ла Роса Роберто
 
52'
0:2
Тагава Кёсукэ

Предыдущие игры

Мексика (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) 10:0 Аруба (до 20 лет) Grenada U20 0:8 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:2 Ямайка (до 20 лет) Saint Martin U20 0:4 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 7:0 Nicaragua U20 Мексика (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:0 Германия (до 20 лет) Вануату (до 20 лет) 2:3 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 6:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Гондурас (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 5:0 Канада (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 3:0 Антигуа и Барбуда (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Болгария (до 20 лет) 2:1 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Канада (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Швейцария (до 20 лет) 0:4 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Новая Зеландия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:1 Мексика (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 4:1 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 3:0 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 6:5 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:5 Италия (до 20 лет) Чили до 20 2:0 Япония (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет)

Последние игры между собой

Мексика (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Япония (до 20 лет) 4:1 Мексика (до 20 лет) Международные матчи
Прогнозы на матч Мексика (до 20 лет) 0:2 Япония (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет)
81.6% (120)
Ничья
15% (22)
Япония (до 20 лет)
3.4% (5)
2:1 Мексика (до 20 лет)
45.6% (67)
1:0 Мексика (до 20 лет)
16.3% (24)
2:0 Мексика (до 20 лет)
14.3% (21)
1:1 Ничья
12.2% (18)
3:1 Мексика (до 20 лет)
3.4% (5)
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