Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Треллеборг
0:1
Второй тайм: 62'
Эстер
0'
16' Желтая карточка
Карлссон Монц
0:1
31' Пенальти
David Johannesson
62'
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
20
Felix
Hoerberg
3
Sebastian
Ohlsson
II
26
Haris
Brkic
11
Перри
Небию
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
2
Mattias
Pavic
17
Christian
Ljungberg
21
Filip
Oernblom
18
Jonathan
Drott
19
Андреассон
Антон
7
Carl
Johansson
III
10
David
Johannesson
Треллеборг
4-4-2
Эстер
4-4-2

Ход матча

16'
 
Карлссон Монц
22'
 
Liridon Silka
Christian Ljungberg
31'
0:1
David Johannesson
61'
Dennis Agyare Antwi
Haris Brkic
 

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг
Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер
Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг 3:3 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 4:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 0:0 Эстер Первый дивизион
Эстер 1:3 Треллеборг Первый дивизион Треллеборг 2:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 10 7 0 3 14 - 9 21
3. Йёнчёпинг 10 5 2 3 17 - 7 17
4. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
5. Норрбю 9 4 4 1 11 - 10 16
6. Дегерфорс 10 4 2 4 13 - 13 14
7. ГАИС 10 3 4 3 9 - 12 13
8. Эргрюте ФФ 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Вестерос СК 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Далкурд 9 3 1 5 9 - 15 10
11. Хальмстад 10 3 1 6 10 - 13 10
12. Треллеборг 0:1 10 2 4 4 12 - 14 10
13. Эстер 1:0 10 2 4 4 6 - 9 10
14. Фрей 10 2 4 4 10 - 18 10
15. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - David Johannesson из команды Эстер забивает с точки!
  • 22'
    Эстер делает замену. Christian Ljungberg уходит с поля, а Liridon Silka выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    16'
    Карлссон Монц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...