Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
0:1
Второй тайм: 62'
Эстер
16' Желтая карточкаКарлссон Монц
0:1
31' ПенальтиDavid Johannesson
26
Haris
Brkic
11
Перри
Небию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
-
11 Перри НебиюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Emir Avdic
Ход матча
16'
31'
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +2 =6 -12Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг
Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|10
|7
|0
|3
|14 - 9
|21
|3.
|Йёнчёпинг
|10
|5
|2
|3
|17 - 7
|17
|4.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|Норрбю
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|6.
|Дегерфорс
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|7.
|ГАИС
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|8.
|Эргрюте ФФ
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Вестерос СК
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Далкурд
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|11.
|Хальмстад
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|12.
|Треллеборг
|0:1
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Эстер
|1:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|14.
|Фрей
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|15.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
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