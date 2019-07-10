Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
1:1
Перерыв

Стадион:
Стабек
1
Россбах
Сондре
14
Нордквелле
Фредрик
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
17
Markus
Andre
Kaasa
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Steinar
Stroemnes
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
2
Эрнандес
Рональд
6
Касси
Люк
8
Бохинен
Эмиль
20
Брюнхильдсен
Ола
17
Браатен
Даниэль
10
Боли
Франк
Одд
4-3-3
Стабек
4-4-1-1

Ход матча

10'
Борвен Торгейр
(Хофф Вебьёрн)
1:0
13'
1:1
Браатен Даниэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн
Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек
Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек

Последние игры между собой

Одд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи
Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Одд 1:1 14 8 3 3 21 - 15 27
3. Будё-Глимт 13 8 2 3 28 - 22 26
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Хёугесунн 14 4 5 5 19 - 17 17
10. Тромсё 14 5 1 8 14 - 23 16
11. Стабек 1:1 13 4 3 6 10 - 15 15
12. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Мьёндален 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Браатен Даниэль бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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