Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
1:1
Перерыв
Стадион: Скагерак Арена
Стабек
1:0
10' ГолБорвен Торгейр
1:1
13' ГолБраатен Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Peder Vogt
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
10'
1:0
13'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн
Стабек Последние 20 матчей: +9 =3 -8Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек
Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Одд
|1:1
|14
|8
|3
|3
|21 - 15
|27
|3.
|Будё-Глимт
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Хёугесунн
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|10.
|Тромсё
|14
|5
|1
|8
|14 - 23
|16
|11.
|Стабек
|1:1
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|12.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Лиллестрём
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
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