США: МЛС 2019
Торонто
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: БМО Филд
Сан-Хосе Эрткуэйкс
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
3
Мур
Дрю
27
Liam
Fraser
18
Nick
DeLeon
17
Даниель
Вега
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Nick DeLeonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Nick LimaЗащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Paul Marie
-
93 Judson
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =3 -13Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|4.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|5.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Торонто
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Чикаго Файр
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|14
|7
|5
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|12
|3
|5
|4
|22 - 20
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|20 - 32
|8
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