США: МЛС 2019

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Торонто
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0' 4'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
3
Мур
Дрю
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
27
Liam
Fraser
22
Richie
Laryea
5
Морган
Эштон
17
Алтидор
Джози
18
Nick
DeLeon
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
31
Каммингс
Харольд
23
Юнгвирт
Флориан
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
14
Jackson
Yueill
7
Эрикссон
Магнус
I
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
6
Салинас
Ши
Торонто
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Торонто 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 15 7 4 4 19 - 14 25
2. Филадельфия Юнион 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
4. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
5. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Торонто 0:0 13 5 3 5 22 - 20 18
8. Чикаго Файр 14 4 5 5 21 - 18 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 0:2 14 7 5 2 22 - 16 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 13 6 3 4 21 - 18 21
6. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 13 4 3 6 18 - 23 15
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 2:0 12 3 5 4 22 - 20 14
12. Колорадо Рэпидс 13 2 2 9 20 - 32 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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