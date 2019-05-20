Лига Европы 2018-2019

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Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд
Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон
Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги
Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:2 Челси Кубок лиги
1/16 финала
2 Виктория Пльзень
4 Динамо Загреб
1 Галатасарай
2 Бенфика
3 Шахтёр Донецк
6 Айнтрахт Фр
0 Рапид Вена
5 Интер Милан
0 Лацио
3 Севилья
4 Славия Прага
1 Генк
1 Мальмё
5 Челси
2 Олимпиакос
3 Динамо Киев
6 Ренн
4 Бетис
1 БАТЭ
3 Арсенал
1 Цюрих
5 Наполи
2 Брюгге
5 Ред Булл Зальцбург
2 Фенербахче
3 Зенит
1 Спортинг Л
2 Вильярреал
0 Селтик
3 Валенсия
1 Краснодар
1 Байер Л
1/8 финала
1 Динамо Загреб
3 Бенфика
1 Айнтрахт Фр
0 Интер Милан
5 Севилья
6 Славия Прага
8 Челси
0 Динамо Киев
3 Ренн
4 Арсенал
4 Наполи
3 Ред Булл Зальцбург
2 Зенит
5 Вильярреал
3 Валенсия
2 Краснодар
1/4 финала
4 Бенфика
4 Айнтрахт Фр
3 Славия Прага
5 Челси
3 Арсенал
0 Наполи
1 Вильярреал
5 Валенсия
1/2 финала
5 Айнтрахт Фр
6 Челси
7 Арсенал
3 Валенсия
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 29.05.2019, осталось 2 дня 20 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Арсенал
    Челси
    45.9% (28)
    Ничья
    11.5% (7)
    Арсенал
    42.6% (26)
    1:2 Арсенал
    34.4% (21)
    2:1 Челси
    31.1% (19)
    1:0 Челси
    8.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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