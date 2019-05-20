Лига Европы 2018-2019
Челси
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Стадион: Олимпийский (Баку)
Арсенал
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд
Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон
Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:2 Челси Кубок лиги
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Челси
45.9% (28)
Ничья
11.5% (7)
Арсенал
42.6% (26)
1:2 Арсенал
34.4% (21)
2:1 Челси
31.1% (19)
1:0 Челси
8.2% (5)
1:1 Ничья
6.6% (4)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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