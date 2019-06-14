Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
44' Гол
Alerrandro
45' Желтая карточка
Anderson IV
50' Желтая карточка
Хадсон Родригес
57' Желтая карточка
Варкен Адилсон
63' Желтая карточка
Patric II
66' Желтая карточка
Igor Gomes
1:1
74' Гол
Пато Алешандре
74' Желтая карточка
Jean V
90'+6
1
Victor
IV
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
21
Варкен
Адилсон
8
Чара
Йимми
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
44
Alerrandro
23
Шавьер
Тиаго
2
Igor
Vinicius
3
Bruno
VI
4
Anderson
IV
6
Рейналдо
Мануэл
25
Хадсон
Родригес
13
Луан
Мишель
15
Эрнанес
Лима
19
Marcos
Vinicius
II
7
Пато
Алешандре
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

Ход матча

44'
Alerrandro
1:0
45'
 
Anderson IV
46'
 
Henrique Souza Ewerthon III
46'
 
Igor Gomes
Igor Vinicius
50'
 
Хадсон Родригес
57'
Варкен Адилсон
 
63'
Patric II
 
66'
 
Igor Gomes
66'
 
Нене Андерсон
Marcos Vinicius II
72'
Жеуванио
Чара Йимми
 
74'
1:1
Пато Алешандре
(Нене Андерсон)
74'
 
Jean V
86'
Майкон Маркес
Варкен Адилсон
 
90'
Оливейра Рикардо II
Касарес Хуан
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера
Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 9 8 1 0 18 - 2 25
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
9. Сан-Паулу 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
13. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Васко да Гама 9 2 3 4 8 - 14 9
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 9 0 4 5 4 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Виейра Андерсон Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Alerrandro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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