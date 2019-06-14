Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
1:0
44' ГолAlerrandro
45' Желтая карточкаAnderson IV
50' Желтая карточкаХадсон Родригес
57' Желтая карточкаВаркен Адилсон
63' Желтая карточкаPatric II
66' Желтая карточкаIgor Gomes
1:1
74' ГолПато Алешандре
74' Желтая карточкаJean V
16
Igor
Rabello
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
44
Alerrandro
23
Шавьер
Тиаго
3
Bruno
VI
13
Луан
Мишель
15
Эрнанес
Лима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
44 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 МайклНападающий
-
88 Jair II
-
29 Vinicius X
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
23 Шавьер ТиагоВратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 ДжуниорЗащитник
- Запасные игроки
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Leo XV
-
26 Igor Gomes
-
11 Helio Junio
-
-
1 Jean V
-
-
43 Walce
Ход матча
44'
1:0
45'
50'
57'
63'
66'
72'
74'
1:1
74'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера
Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|9
|8
|1
|0
|18 - 2
|25
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|13.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Васко да Гама
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
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