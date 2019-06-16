Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
4:2
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 1473
Стрёммен
1:0
15' ГолХеуген Сигурд
2:0
17' ГолХеуген Сигурд
3:0
24' ГолУльрик Фло
36' Желтая карточкаVictor Grodaas
3:1
48' ГолPaal Steffen Andresen
69' Желтая карточкаAlioune Ndour
4:1
73' ГолХеуген Сигурд
4:2
84' ГолSivert Gussiaas
19
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
24'
3:0
36'
48'
69'
73'
4:1
84'
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль
Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен
Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|9
|2
|0
|21 - 6
|29
|2.
|Саннефьёрд
|11
|7
|3
|1
|21 - 14
|24
|3.
|Конгсвингер
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|КФУМ
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|5.
|Старт
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Рёуфосс
|11
|6
|1
|4
|20 - 22
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|11
|5
|2
|4
|23 - 12
|17
|8.
|Ерв
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|9.
|Согндаль
|10
|4
|2
|4
|18 - 16
|14
|10.
|Санднес
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|12.
|Нест-Сотра
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Скейд
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|Стрёммен
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|15.
|Нутодден
|11
|1
|1
|9
|8 - 22
|4
|16.
|Тромсдален
|11
|0
|2
|9
|15 - 40
|2
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