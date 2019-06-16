Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Согндаль
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1473
Стрёммен
0'
1:0
15' Гол
Хеуген Сигурд
2:0
17' Гол
Хеуген Сигурд
3:0
24' Гол
Ульрик Фло
36' Желтая карточка
Victor Grodaas
3:1
48' Гол
Paal Steffen Andresen
69' Желтая карточка
Alioune Ndour
4:1
73' Гол
Хеуген Сигурд
4:2
84' Гол
Sivert Gussiaas
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
4
Антониевич
Стефан
3
Стейринг
Пер-Магнус
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
7
Шульц
Эрик
5
Фредриксен
Ульрик
19
Свеен
Оле
18
Хеуген
Сигурд
9
Ульрик
Фло
30
Marius
Berntzen
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
2
Magnus
Tvedte
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
20
Mats
Andre
Kaland
11
Ulrich
Ness
18
Andreas
Hellum
Согндаль
4-4-2
Стрёммен
4-3-2-1

Ход матча

15'
Хеуген Сигурд
(Тотлэнд Томас)
1:0
17'
Хеуген Сигурд
2:0
24'
Ульрик Фло
3:0
36'
 
Victor Grodaas
46'
 
Sivert Gussiaas
Andreas Hellum
48'
3:1
Paal Steffen Andresen
(Oeystein Vestvatn)
62'
Alioune Ndour
Ульрик Фло
 
62'
Эрнеманн Стеффен
Фредриксен Ульрик
 
69'
Alioune Ndour
 
73'
Хеуген Сигурд
(Alioune Ndour)
4:1
76'
Солтведт Йоахим
Свеен Оле
 
79'
 
Johannes Groedtlien
Paal Steffen Andresen
79'
 
Mustafa Achrifi
Mathias Blaarud
84'
4:2
Sivert Gussiaas
(Paal Steffen Andresen)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль
Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен
Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Стрёммен 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 5:1 Стрёммен Первый дивизион Согндаль 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:1 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 3:0 Стрёммен Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 11 9 2 0 21 - 6 29
2. Саннефьёрд 11 7 3 1 21 - 14 24
3. Конгсвингер 11 6 3 2 14 - 9 21
4. КФУМ 11 6 2 3 22 - 14 20
5. Старт 10 6 1 3 18 - 13 19
6. Рёуфосс 11 6 1 4 20 - 22 19
7. Улленсакер-Киса 11 5 2 4 23 - 12 17
8. Ерв 11 3 6 2 14 - 14 15
9. Согндаль 10 4 2 4 18 - 16 14
10. Санднес 11 3 5 3 16 - 14 14
11. Хам-Кам 11 3 4 4 11 - 12 13
12. Нест-Сотра 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Скейд 11 2 4 5 12 - 15 10
14. Стрёммен 11 0 5 6 8 - 18 5
15. Нутодден 11 1 1 9 8 - 22 4
16. Тромсдален 11 0 2 9 15 - 40 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Victor Grodaas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ульрик Фло бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...