Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5676
Викинг
0'
13' Красная карточка
Sheriff Sinyan
24' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
25' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
0:1
44' Гол
Торстведт Кристиан
70' Желтая карточка
Runar Hove
0:2
78' Гол
Viljar Vevatne
90'+5
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
19
Sheriff
Sinyan
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
7
Густавссон
Даниэль
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
4
Tord
Johnsen
Salte
18
Sondre
Bjoershol
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
27
Фридйонссон
Самуэль
28
Торстведт
Кристиан
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
Лиллестрём
4-4-2
Викинг
4-3-3

Ход матча

13'
Sheriff Sinyan
 
16'
Киппе Фроде
Aleksander Melgalvis
 
24'
 
Ylldren Ibrahimaj
25'
Aleksander Melgalvis
 
44'
0:1
Торстведт Кристиан
(Ylldren Ibrahimaj)
46'
 
Runar Hove
Tord Johnsen Salte
57'
Moses Ebiye
Ольсен Томас
 
70'
 
Runar Hove
72'
 
Jostein Ekeland
Хёйланд Томми
74'
Смарасон Арнор
Густавссон Даниэль
 
78'
0:2
Viljar Vevatne
(Ylldren Ibrahimaj)
81'
 
Торстейнбё Фредерик
Торстведт Кристиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 12 Удары в створ 18
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд
Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг
Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген
Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 1:0 11 4 3 4 9 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
15. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Торстведт Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Aleksander Melgalvis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Ylldren Ibrahimaj получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Aleksander Melgalvis уходит, Киппе Фроде вместо него
  • 13'
    УДАЛЕНА! - Sheriff Sinyan получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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