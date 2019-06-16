Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Конец матча
Стадион: Аараасен Зрители: 5676
Викинг
13' Красная карточкаSheriff Sinyan
24' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
25' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
0:1
44' ГолТорстведт Кристиан
70' Желтая карточкаRunar Hove
0:2
78' ГолViljar Vevatne
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Киппе ФродеЗащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
13'
44'
70'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
12 Удары в створ 18
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =6 -6Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд
Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг
Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|8
|1
|3
|28 - 12
|25
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|9 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|16.
|Тромсё
|10
|2
|1
|7
|10 - 19
|7
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