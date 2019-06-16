Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
2:0
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 5515
Одд
1:0
21' ГолЛарсен Йорген
2:0
48' ГолЛарсен Йорген
71' Желтая карточкаСемб-Берге Фредрик
44
Бато
Шелдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 10
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит
Одд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|8
|1
|3
|28 - 12
|25
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|9 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|16.
|Тромсё
|10
|2
|1
|7
|10 - 19
|7
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