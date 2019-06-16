Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5515
Одд
0'
1:0
21' Гол
Ларсен Йорген
2:0
48' Гол
Ларсен Йорген
71' Желтая карточка
Семб-Берге Фредрик
90'+5
78
Васютин
Александр
24
Anwar
Elyounoussi
44
Бато
Шелдон
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
3
Семб-Берге
Фредрик
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Самуэльсен
Йоне
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Сарпсборг-08
4-4-2
Одд
4-3-3

Ход матча

21'
Ларсен Йорген
(Захариассен Кристоффер)
1:0
46'
 
Markus Andre Kaasa
Самуэльсен Йоне
48'
Ларсен Йорген
(Сальвесен Ларс-Йорген)
2:0
71'
 
Семб-Берге Фредрик
71'
Сколевик Стеффен
Сальвесен Ларс-Йорген
 
79'
 
Леуритсен Тобиас
Рашани Эльбасан
84'
Ларсен Кристоффер
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит
Одд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд
Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок
Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 1:0 11 4 3 4 9 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
15. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ларсен Йорген бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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