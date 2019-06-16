Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3061
Стрёмсгодсет
0'
51' Желтая карточка
Хаугер Хеннинг
1:0
64' Гол
Эвьен Хэкон
2:0
68' Гол в свои ворота
Jakob Glesnes
69' Желтая карточка
Philip Zinckernagel
90'+5
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
16
Конрадсен
Мортен
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
25
Ринстад
Стиан
6
Хаугер
Хеннинг
23
Спельманн
Мартин
18
Реннинг
Мартин
7
Стенгель
Херман
90
Пеллегрино
Амаль
77
Кейта
Мохаммед
Будё-Глимт
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-1-4-1

Ход матча

51'
 
Хаугер Хеннинг
62'
Philip Zinckernagel
Конрадсен Мортен
 
64'
Эвьен Хэкон
(Philip Zinckernagel)
1:0
68'
Jakob Glesnes
2:0
69'
Philip Zinckernagel
 
72'
 
Johan Hove
Реннинг Мартин
72'
 
Sebastian Pedersen II
Пеллегрино Амаль
75'
Endre Kupen
Geir Andre Herrem
 
83'
Хёуге Йенс
Amor Layoni
 
85'
 
Halldor Stenevik
Кейта Мохаммед

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 6 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи
Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:5 Стрёмсгодсет Типпелиген Будё-Глимт 0:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 1:0 11 4 3 4 9 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
15. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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