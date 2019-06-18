Кубок Америки 2019

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Япония
0:4
Конец матча

Стадион:
Чили
0'
19' Желтая карточка
Хара Теруки
21' Желтая карточка
Накаяма Юта
0:1
41' Гол
Пульгар Эрик
0:2
54' Гол
Варгас Эдуардо
0:3
82' Гол
Санчес Алексис
0:4
83' Гол
Варгас Эдуардо
90' Желтая карточка
Опасо Оскар
90'+5
23
Осака
Кейсуке
14
Хара
Теруки
5
Уэда
Наомиси
16
Томиясу
Такэхиро
2
Сугиока
Даики
7
Гаку
Сибасаки
3
Накаяма
Юта
9
Маеда
Даизен
10
Накацзима
Шоя
21
Кубо
Такефуса
13
Уэда
Аясе
1
Ариас
Габриэль
4
Исла
Маурисио
17
Медель
Гари
3
Марипан
Гильермо
15
Босежур
Жан
20
Арангис
Чарлес
13
Пульгар
Эрик
8
Видаль
Артуро
6
Фуэнсалида
Хосе
11
Варгас
Эдуардо
7
Санчес
Алексис
Япония
4-2-3-1
Чили
4-3-3

Ход матча

19'
Хара Теруки
 
21'
Накаяма Юта
 
41'
0:1
Пульгар Эрик
(Арангис Чарлес)
54'
0:2
Варгас Эдуардо
(Исла Маурисио)
66'
Миёши Коджи
Накацзима Шоя
 
66'
Абе Хироки
Маеда Даизен
 
78'
 
Эрнандес Пабло II
Видаль Артуро
79'
Окадзаки Синджи
Уэда Аясе
 
80'
 
Опасо Оскар
Фуэнсалида Хосе
82'
0:3
Санчес Алексис
(Арангис Чарлес)
83'
0:4
Варгас Эдуардо
(Санчес Алексис)
87'
 
Фернандес Джуниор
Санчес Алексис
90'
 
Опасо Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Япония Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия
Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша Япония 2:2 Сенегал Колумбия 1:2 Япония
Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас
Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили Польша 2:2 Чили Сербия 0:1 Чили Румыния 3:2 Чили Дания 0:0 Чили Швеция 1:2 Чили Бразилия 3:0 Чили Чили 2:1 Эквадор Боливия 1:0 Чили Чили 0:3 Парагвай Чили 0:1 Германия Португалия 0:0 Чили Чили 1:1 Австралия

Последние игры между собой

Япония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Чили: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Япония 4:0 Чили Товарищеские матчи Япония 0:0 Чили Товарищеские матчи

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Чили Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Уругвай Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Япония Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Эквадор Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Morumbi/Cicero Pompeu de Toledo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Япония 0:4 Чили
Япония
15.9% (23)
Ничья
15.2% (22)
Чили
69% (100)
1:2 Чили
32.4% (47)
0:1 Чили
15.9% (23)
1:1 Ничья
13.1% (19)
0:2 Чили
11.7% (17)
2:1 Япония
9% (13)
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