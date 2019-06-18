Кубок Америки 2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Чили имеет хороший шанс забить.

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

45' Удар от ворот произведет Чили

44' Как она упустила момент!?! Уэда Аясе имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

44' Гаку Сибасаки разрезает оборону соперника отличным пасом

44' Санчес Алексис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

43' Маеда Даизен из команды Япония сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Арангис Чарлес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

38' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Маеда Даизен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Арангис Чарлес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Удар от ворот произведет Япония

35' Плохо играет Гаку Сибасаки - неудачный вынос, и мяч у соперниц

35' Удар от ворот произведет Япония

35' Санчес Алексис не смог попасть в створ ударом издали

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' Гаку Сибасаки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Босежур Жан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Чили имеет хороший шанс забить.

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

24' Сугиока Даики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Санчес Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Накаяма Юта получил желтую карточку от судьи

20' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Япония

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

19' Хара Теруки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Хара Теруки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Соперник делает почти голевой пас, но Ариас Габриэль из команды Чили начеку и спасает ситуацию.

16' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

14' Удар от ворот произведет Япония

14' Видаль Артуро из команды Чили не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Плохо играет Хара Теруки - неудачный вынос, и мяч у соперниц

13' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Кубо Такефуса из команды Япония делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Чили имеет хороший шанс забить.

11' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

8' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фуэнсалида Хосе из команды Чили плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

7' Удар от ворот произведет Чили

7' Кубо Такефуса решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Чили имеет хороший шанс забить.

5' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

4' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Япония

3' Накаяма Юта ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

2' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Япония начинает с центра поля