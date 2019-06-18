Кубок Америки 2019
Япония
0:4
Конец матча
Чили
19' Желтая карточкаХара Теруки
21' Желтая карточкаНакаяма Юта
0:1
41' ГолПульгар Эрик
0:2
54' ГолВаргас Эдуардо
0:3
82' ГолСанчес Алексис
0:4
83' ГолВаргас Эдуардо
90' Желтая карточкаОпасо Оскар
14
Хара
Теруки
13
Уэда
Аясе
17
Медель
Гари
15
Босежур
Жан
13
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хара ТерукиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Ивата ТомокиЗащитник
-
22 Татсута ЮгоЗащитник
- Защитник
-
15 Суга ДаикиЗащитник
-
20 Абе ХирокиПолузащитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
15 Босежур ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Урра ЕркоВратарь
- Вратарь
-
21 Опасо ОскарЗащитник
-
18 Хара ГонсалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
Ход матча
19'
21'
41'
0:1
54'
0:2
82'
0:3
83'
0:4
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Япония Последние 20 матчей: +13 =3 -4Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия
Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша Япония 2:2 Сенегал Колумбия 1:2 Япония
Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас
Последние игры между собой
Япония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Чили: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Япония
15.9% (23)
Ничья
15.2% (22)
Чили
69% (100)
1:2 Чили
32.4% (47)
0:1 Чили
15.9% (23)
1:1 Ничья
13.1% (19)
0:2 Чили
11.7% (17)
2:1 Япония
9% (13)
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