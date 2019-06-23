США: МЛС 2019
Чикаго Файр
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Тойота Парк
Реал Солт-Лейк
1:0
5' ГолКатай Александар
15' Желтая карточкаMohammed Adams
1:1
33' ПенальтиРуснак Альберт
34' Желтая карточкаЛуис Эвертон
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Diego CamposЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
21 Tate Schmitt
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
5'
1:0
15'
33'
1:1
34'
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =2 -11Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Чикаго Файр 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|17
|5
|6
|6
|25 - 23
|21
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|0:2
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|25 - 34
|15
|12.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
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