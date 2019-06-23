США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
5' Гол
Катай Александар
15' Желтая карточка
Mohammed Adams
1:1
33' Пенальти
Руснак Альберт
34' Желтая карточка
Луис Эвертон
37'
27
Kenneth
Kronholm
13
Brandt
Bronico
31
Швайнштайгер
Бастиан
2
Марсело
Феррейра
25
Jorge
Corrales
19
Mohammed
Adams
6
Маккарти
Дакс
10
Катай
Александар
21
Fabian
Herbers
20
Гайтан
Николас
23
Николич
Неманья
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
5
Бекерман
Кайл
8
Крейлах
Дамир
25
Луис
Эвертон
11
Руснак
Альберт
23
Сауседо
Себастьян
17
Corey
Baird
Чикаго Файр
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

5'
Катай Александар
1:0
15'
Mohammed Adams
 
33'
1:1
Руснак Альберт
34'
 
Луис Эвертон

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Чикаго Файр 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Чикаго Файр МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Чикаго Файр 1:0 17 5 6 6 25 - 23 21
8. Торонто 0:0 16 5 5 6 26 - 25 20
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 0:2 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 0:0 17 6 5 6 22 - 22 23
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
8. Реал Солт-Лейк 0:1 16 6 1 9 21 - 28 19
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
11. Колорадо Рэпидс 16 4 3 9 25 - 34 15
12. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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