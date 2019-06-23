Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
0:0
Перерыв

Стадион:
Конгсвингер
0'
5' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
9
Sivert
Gussiaas
2
Magnus
Tvedte
18
Andreas
Hellum
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
14
Markus
Aanesland
Стрёммен
4-3-3
Конгсвингер
4-1-2-1-2

Ход матча

5'
 
Скагестад Эдвард

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Стрёммен 2:6 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 12 9 3 0 22 - 7 30
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. КФУМ 2:0 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Конгсвингер 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Рёуфосс 1:1 12 6 2 4 21 - 23 20
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Санднес 1:0 12 4 5 3 17 - 14 17
9. Ерв 1:1 12 3 7 2 15 - 15 16
10. Согндаль 1:1 11 4 3 4 19 - 17 15
11. Нест-Сотра 1:1 12 3 4 5 12 - 12 13
12. Хам-Кам 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
13. Скейд 1:1 12 2 5 5 13 - 16 11
14. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
15. Стрёммен 0:0 12 0 6 6 8 - 18 6
16. Тромсдален 0:1 12 0 2 10 15 - 41 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    5'
    Скагестад Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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