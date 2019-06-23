Норвегия: Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:0
Перерыв
Стадион: Стрёммен
Конгсвингер
5' Желтая карточкаСкагестад Эдвард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 MarlinhoНападающий
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|КФУМ
|2:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Рёуфосс
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 23
|20
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Санднес
|1:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ерв
|1:1
|12
|3
|7
|2
|15 - 15
|16
|10.
|Согндаль
|1:1
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|11.
|Нест-Сотра
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Хам-Кам
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|13.
|Скейд
|1:1
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|15.
|Стрёммен
|0:0
|12
|0
|6
|6
|8 - 18
|6
|16.
|Тромсдален
|0:1
|12
|0
|2
|10
|15 - 41
|2
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