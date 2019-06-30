Норвегия: Типпелиген 2019

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Будё-Глимт
 
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Стадион:
Одд
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
2
Marius
Lode
18
Brede
Mathias
Moe
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
14
Ulrik
Saltnes
7
Patrick
Berg
16
Конрадсен
Мортен
26
Эвьен
Хэкон
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
4-3-3

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн
Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален
Одд Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд
Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Будё-Глимт 1:1 Одд Типпелиген Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
7. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
8. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 12 3 3 6 10 - 18 12
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Одд

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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