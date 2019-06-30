Кубок Африканских Наций 2019
0:1
4' ГолБолинжи Жонатан
0:2
34' ГолБакамбу Седрик
10
Каруру
Овиду
11
Бильят
Кхама
20
Магома
Жак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Каруру ОвидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бильят КхамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чидзамбва Сандэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Магома ЖакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Мосси ЭнтониВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шабани ДжумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ибенже Флоран
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
34'
0:2
Предыдущие игры
Зимбабве Последние 20 матчей: +7 =7 -6Уганда 1:1 Зимбабве Египет 1:0 Зимбабве Нигерия 0:0 Зимбабве Зимбабве 2:0 Конго
Либерия 1:0 Зимбабве Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Конго 1:1 Зимбабве Зимбабве 1:1 Ботсвана Ангола 2:2 Зимбабве Замбия 2:2 Зимбабве Намибия 3:1 Зимбабве Лесото 1:0 Зимбабве Зимбабве 1:0 Намибия Намибия 1:0 Зимбабве Замбия 1:3 Зимбабве Лесото 3:4 Зимбабве Свазиленд 1:2 Зимбабве Зимбабве 6:0 Сейшельские острова Зимбабве 0:0 Мадагаскар
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =8 -6Египет 2:0 ДР Конго ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо
ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго
Последние игры между собой
Зимбабве: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ДР Конго: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Зимбабве
38% (57)
Ничья
33.3% (50)
ДР Конго
28.7% (43)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:0 Зимбабве
17.3% (26)
2:1 Зимбабве
17.3% (26)
0:1 ДР Конго
12.7% (19)
1:2 ДР Конго
10% (15)
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