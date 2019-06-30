Кубок Африканских Наций 2019

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Зимбабве
0:2
Второй тайм: 46'

Стадион:
ДР Конго
0'
0:1
4' Гол
Болинжи Жонатан
0:2
34' Гол
Бакамбу Седрик
46'
13
Чипезезе
Элвис
2
Дариква
Тендайи
22
Мланга
Лоуренс
15
Хадебе
Тинейдж
4
Пфумбидзай
Рональд
8
Манетси
Маршал
3
Фири
Данни
10
Каруру
Овиду
7
Чавапива
Талент
17
Мусона
Ноуледж
11
Бильят
Кхама
1
Матампи
Лей
2
Мпеко
Иссама
22
М'Бемба
Шансель
5
Тиссеран
Марсель
3
Нгонда
Глоди
6
Аколо
Чадрак
7
Мулумбу
Юссуф
12
Моке
Вильфрид
20
Магома
Жак
9
Болинжи
Жонатан
17
Бакамбу
Седрик
Зимбабве
ДР Конго

Ход матча

4'
0:1
Болинжи Жонатан
34'
0:2
Бакамбу Седрик
(Мпеко Иссама)
45'
 
Ассомбалонга Бритт
Болинжи Жонатан

Предыдущие игры

Зимбабве Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уганда 1:1 Зимбабве Египет 1:0 Зимбабве Нигерия 0:0 Зимбабве Зимбабве 2:0 Конго
Либерия 1:0 Зимбабве Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Конго 1:1 Зимбабве Зимбабве 1:1 Ботсвана Ангола 2:2 Зимбабве Замбия 2:2 Зимбабве Намибия 3:1 Зимбабве Лесото 1:0 Зимбабве Зимбабве 1:0 Намибия Намибия 1:0 Зимбабве Замбия 1:3 Зимбабве Лесото 3:4 Зимбабве Свазиленд 1:2 Зимбабве Зимбабве 6:0 Сейшельские острова Зимбабве 0:0 Мадагаскар
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Египет 2:0 ДР Конго ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо
ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго

Последние игры между собой

Зимбабве: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ДР Конго: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Зимбабве 1:1 ДР Конго Кубок Африканских Наций ДР Конго 1:2 Зимбабве Кубок Африканских Наций
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 30 June Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Зимбабве 0:2 ДР Конго
Зимбабве
38% (57)
Ничья
33.3% (50)
ДР Конго
28.7% (43)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:0 Зимбабве
17.3% (26)
2:1 Зимбабве
17.3% (26)
0:1 ДР Конго
12.7% (19)
1:2 ДР Конго
10% (15)
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