Финляндия: Вейккауслига 2019
СЯК Сейнайоки
2:1
Второй тайм: 89'
Стадион: OmaSP Stadion
Интер Турку
42' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
0:1
57' ГолВаленчич Филип
1:1
64' ГолХетемай Мехмет
66' Желтая карточкаJoonas Sundman
2:1
87' ГолОлейник Денис
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
77
Акофф
Дион
10
Billy
Ions
17
Ояла
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
- Нападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Запасные игроки
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ояла МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jose Riveiro
Ход матча
42'
57'
0:1
64'
1:1
66'
87'
2:1
Предыдущие игры
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =8 -8ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка
ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =3 -7Интер Турку 1:1 ВПС Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку
Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку ХИК 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Геркулес 0:2 Интер Турку Хонка 2:0 Интер Турку ХИФК 1:3 Интер Турку Интер Турку 1:2 Лахти Интер Турку 1:0 ХИК Сундсвалль 0:1 Интер Турку
Последние игры между собой
СЯК Сейнайоки: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Интер Турку: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
СЯК Сейнайоки 5:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:3 Интер Турку Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Кубок СЯК Сейнайоки 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
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