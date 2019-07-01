Финляндия: Вейккауслига 2019

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СЯК Сейнайоки
2:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Интер Турку
0'
42' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
0:1
57' Гол
Валенчич Филип
1:1
64' Гол
Хетемай Мехмет
66' Желтая карточка
Joonas Sundman
2:1
87' Гол
Олейник Денис
89'
33
Аксалу
Михкель
5
Хатакка
Дани
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
16
Joonas
Sundman
58
Хетемай
Мехмет
11
Олейник
Денис
8
Ерёменко
Сергей
77
Акофф
Дион
9
Батиста
Матеус
10
Billy
Ions
12
Мойсандер
Хенрик
16
Niko
Markkula
4
Miro
Tenho
3
Хямяляйнен
Юусо
5
Daan
Klinkenberg
2
Балби
Лучиано
17
Ояла
Мика
25
Кунингас
Микко
19
Паананен
Алекси
10
Валенчич
Филип
15
Фурухольм
Тимо
СЯК Сейнайоки
Интер Турку

Ход матча

42'
 
Хямяляйнен Юусо
57'
0:1
Валенчич Филип
64'
Хетемай Мехмет
1:1
66'
Joonas Sundman
 
69'
Эльхи Тревор
Хатакка Дани
 
70'
 
Alvaro Muniz
Кунингас Микко
70'
Maximo Tolonen
Батиста Матеус
 
74'
 
Elias Mastokangas
Ояла Мика
82'
Малоло Обед
Хетемай Мехмет
 
87'
Олейник Денис
2:1

Предыдущие игры

СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка
ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Интер Турку 1:1 ВПС Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку
Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку ХИК 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Геркулес 0:2 Интер Турку Хонка 2:0 Интер Турку ХИФК 1:3 Интер Турку Интер Турку 1:2 Лахти Интер Турку 1:0 ХИК Сундсвалль 0:1 Интер Турку

Последние игры между собой

СЯК Сейнайоки: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Интер Турку: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку Вейккауслига
СЯК Сейнайоки 5:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:3 Интер Турку Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Кубок СЯК Сейнайоки 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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