Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
1:0
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
17' Гол
Андерсен Магнус
25' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
30' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
28
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
15
Андерсен
Магнус
11
Тейлор
Роберт
17
Бернтсен
Даниэль
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
44
Бато
Шелдон
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
19
Ларсен
Кристоффер
45
Ларсен
Йорген
10
Сколевик
Стеффен
Тромсё
3-4-3
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

17'
Андерсен Магнус
(Бернтсен Даниэль)
1:0
25'
 
Сколевик Стеффен
30'
 
Захариассен Кристоффер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё
Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Типпелиген
Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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