Норвегия: Типпелиген 2019
Тромсё
1:0
Перерыв
Стадион: Альфхейм
Сарпсборг-08
1:0
17' ГолАндерсен Магнус
25' Желтая карточкаСколевик Стеффен
30' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
17'
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё
Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 13
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:4
|13
|8
|2
|3
|28 - 20
|26
|3.
|Одд
|0:2
|13
|8
|1
|4
|18 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|4:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|5.
|Бранн
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|3:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Тромсё
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|1:3
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Стабек
|1:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|6
|5
|12 - 15
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
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