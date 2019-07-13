США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Коламбус Кру
0' 1'
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
27
Миллер
Камаль
8
Мендес
Джегсон
26
Аскуэс
Карлос
4
Джонсон
Уилл
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
19
Benji
Michel
1
Joe
Bendik
25
Аффул
Харрисон
3
Уильямс
Джош
22
Гастон
Сауро
14
Уэйлон
Фрэнсис
9
Гузман
Давид
II
6
Трапп
Уилл
8
Artur
Moraes
III
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
2
Luis
Argudo
Орландо Сити
4-3-3
Коламбус Кру
4-3-3

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Коламбус Кру МЛС
Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:4 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 5:2 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 2:0 Коламбус Кру Открытый Кубок Орландо Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
8. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
9. Орландо Сити 0:0 20 6 5 9 27 - 27 23
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
11. Коламбус Кру 0:0 21 5 3 13 17 - 30 18
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
5. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
6. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
7. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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