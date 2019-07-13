США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Orlando City Stadium
Коламбус Кру
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
19
Benji
Michel
22
Гастон
Сауро
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Benji MichelНападающий
- Запасные игроки
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Eduardo SosaНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =2 -9Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +5 =1 -14Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|8.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|21
|5
|3
|13
|17 - 30
|18
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|5.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|6.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|7.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
Загрузка...