США: МЛС 2019
Чикаго Файр
Прерван
Стадион: Тойота Парк
Цинциннати
32
Хойт
Джастин
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Нападающий
-
21 Logan Gdula
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
1'
0:1
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк
Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =2 -13Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати
Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|0:1
|22
|9
|3
|10
|26 - 35
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Торонто
|1:0
|20
|7
|5
|8
|31 - 33
|26
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 30
|22
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|21
|5
|3
|13
|17 - 30
|18
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|19 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|20
|9
|4
|7
|36 - 29
|31
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Даллас
|0:0
|21
|8
|6
|7
|29 - 25
|30
|7.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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