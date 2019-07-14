США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
 
Прерван

Стадион:
Цинциннати
27
Kenneth
Kronholm
13
Brandt
Bronico
25
Jorge
Corrales
5
Кальво
Франсиско
4
Каппелхоф
Йохан
6
Маккарти
Дакс
10
Катай
Александар
21
Fabian
Herbers
20
Гайтан
Николас
11
Франковски
Пшемыслав
9
Charles
Sapong
18
Spencer
Richey
32
Хойт
Джастин
92
Пауэлл
Альвас
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Крус
Аллан
6
Бертоне
Леонардо
45
Ледесма
Эммануэль
33
Станко
Калеб
31
Kekuta
Manneh
81
Rashawn
Dally
Чикаго Файр
4-1-4-1
Цинциннати
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Крус Аллан

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк
Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати
Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 0:1 22 9 3 10 26 - 35 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Торонто 1:0 20 7 5 8 31 - 33 26
8. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
9. Орландо Сити 0:0 20 6 5 9 27 - 27 23
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 30 22
11. Коламбус Кру 0:0 21 5 3 13 17 - 30 18
12. Цинциннати 19 4 2 13 19 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Миннесота Юнайтед 0:0 20 9 4 7 36 - 29 31
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Даллас 0:0 21 8 6 7 29 - 25 30
7. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Крус Аллан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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