США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
17' Желтая карточка
Сауседо Себастьян
1:0
23' Гол
Саварино Джефферсон
24' Желтая карточка
Крейлах Дамир
28' Желтая карточка
Бекерман Кайл
35' Желтая карточка
Brenden Aaronson
45'+1
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
12
Леннон
Брукс
8
Крейлах
Дамир
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
23
Сауседо
Себастьян
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
33
Alves
Fabinho
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
22
Brenden
Aaronson
10
Фабиан
Марко
23
Пржибылко
Каспер
9
Пико
Фабрис
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

17'
Сауседо Себастьян
 
23'
Саварино Джефферсон
(Aaron Herrera)
1:0
24'
Крейлах Дамир
 
28'
Бекерман Кайл
 
35'
 
Brenden Aaronson

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:1 22 10 6 6 39 - 29 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Торонто 20 7 5 8 32 - 33 26
8. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
10. Чикаго Файр 1:1 21 5 8 8 32 - 30 23
11. Коламбус Кру 21 5 2 14 17 - 31 17
12. Цинциннати 1:1 20 4 3 13 19 - 45 15

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
4. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 1:0 20 9 2 9 26 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
9. Спортинг Канзас-Сити 1:0 20 6 7 7 30 - 34 25
10. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 21 4 8 9 22 - 32 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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