США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Рио Тинто
Филадельфия Юнион
17' Желтая карточкаСауседо Себастьян
1:0
23' ГолСаварино Джефферсон
24' Желтая карточкаКрейлах Дамир
28' Желтая карточкаБекерман Кайл
35' Желтая карточкаBrenden Aaronson
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
12
Леннон
Брукс
25
Луис
Эвертон
18
Блэйк
Андре
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
12 Леннон БруксЗащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Очоа ДэвидВратарь
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
20 Erik Holt
-
17 Corey Baird
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
23'
24'
28'
35'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =6 -4Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Торонто
|20
|7
|5
|8
|32 - 33
|26
|8.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|10.
|Чикаго Файр
|1:1
|21
|5
|8
|8
|32 - 30
|23
|11.
|Коламбус Кру
|21
|5
|2
|14
|17 - 31
|17
|12.
|Цинциннати
|1:1
|20
|4
|3
|13
|19 - 45
|15
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|4.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|20
|9
|2
|9
|26 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|20
|6
|7
|7
|30 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|21
|4
|8
|9
|22 - 32
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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