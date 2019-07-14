США: МЛС 2019

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Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
21' Желтая карточка
Валери Диего
22' Желтая карточка
Смит Томми
1:0
27' Гол в свои ворота
Смит Томми
1:1
28' Гол
Льюис Джонатан
55' Красная карточка
Julio Cascante
59' Желтая карточка
Рубио Диего
2:1
63' Пенальти
 63'
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
18
Julio
Cascante
5
Дильна
Клод
32
Marco
Farfan
40
Самбрано
Ренсо
21
Diego
Chara
27
Dairon
Asprilla
8
Валери
Диего
10
Бланко
Себастьян
17
Jeremy
Ebobisse
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
4
Уилсон
Дэнни
11
Льюис
Джонатан
26
Cole
Bassett
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

10'
Zarek Valentin
Marco Farfan
 
21'
Валери Диего
 
22'
 
Смит Томми
27'
Смит Томми
1:0
28'
1:1
Льюис Джонатан
55'
Julio Cascante
 
59'
 
Рубио Диего
60'
Фернандес Брайан
Dairon Asprilla
 
63'
2:1

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед
Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Торонто 20 7 5 8 32 - 33 26
8. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
10. Чикаго Файр 21 5 7 9 32 - 31 22
11. Цинциннати 20 5 2 13 20 - 45 17
12. Коламбус Кру 21 5 2 14 17 - 31 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
4. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
9. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Портленд Тимберс 1:1 18 7 3 8 27 - 29 24
11. Колорадо Рэпидс 1:1 20 5 5 10 30 - 39 20
12. Ванкувер Уайткэпс 21 4 8 9 22 - 34 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Льюис Джонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    ГООООООООЛ - Смит Томми очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    22'
    Смит Томми получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Валери Диего получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Marco Farfan уходит, Zarek Valentin вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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