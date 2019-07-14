США: МЛС 2019
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Провиденс
Колорадо Рэпидс
21' Желтая карточкаВалери Диего
22' Желтая карточкаСмит Томми
1:0
27' Гол в свои воротаСмит Томми
1:1
28' ГолЛьюис Джонатан
55' Красная карточкаJulio Cascante
59' Желтая карточкаРубио Диего
12
Steve
Clark
32
Marco
Farfan
21
Diego
Chara
13
Samuel
Vines
26
Cole
Bassett
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Marco FarfanЗащитник
- Полузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
21'
22'
27'
1:0
28'
1:1
55'
59'
63'
2:1
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед
Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Торонто
|20
|7
|5
|8
|32 - 33
|26
|8.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|10.
|Чикаго Файр
|21
|5
|7
|9
|32 - 31
|22
|11.
|Цинциннати
|20
|5
|2
|13
|20 - 45
|17
|12.
|Коламбус Кру
|21
|5
|2
|14
|17 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|4.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|1:1
|18
|7
|3
|8
|27 - 29
|24
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|20
|5
|5
|10
|30 - 39
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|4
|8
|9
|22 - 34
|20
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