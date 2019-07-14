Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Норрчёпинг
0' 24'
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
23
Менса
Самуэль
19
Eirik
Haugan
28
Marco
Weymans
10
Айеш
Хосам
20
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
17
Эдвардс
Кертис
99
Исламович
Дино
9
Francis
Jno-Baptiste
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
21
Терн
Симон
Эстерсунд
4-4-2
Норрчёпинг
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок
Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 16 9 4 3 20 - 11 31
3. Юргорден 14 8 4 2 24 - 11 28
4. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
5. Хеккен 0:0 15 7 4 4 20 - 12 25
6. Норрчёпинг 0:0 16 6 7 3 22 - 17 25
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 0:0 15 3 8 4 14 - 19 17
11. Эребру 0:0 15 4 3 8 16 - 23 15
12. Хельсинборг 14 3 5 6 14 - 20 14
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 29 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...