Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Ямткрафт Арена
Норрчёпинг
19
Eirik
Haugan
10
Айеш
Хосам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
-
10 Айеш ХосамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|20 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|5.
|Хеккен
|0:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|6.
|Норрчёпинг
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 17
|25
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|15
|3
|8
|4
|14 - 19
|17
|11.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
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