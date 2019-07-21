Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
1:1
Перерыв
Стадион: Stadion - Malmoe
Сириус
0:1
26' ГолФилип Хагланд
1:1
38' ГолКристиансен Андерс
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
14
Ian
Sirelius
12
Оффия
Генри
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
26'
0:1
38'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =6 -1Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру
АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден
Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:1
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|5.
|Гётеборг
|1:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|6.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|7.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|1:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|16.
|Сундсвалль
|17
|2
|5
|10
|18 - 26
|11
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