Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
1:1
Перерыв

Стадион:
Сириус
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
31
Брорссон
Франц
17
Бенгтссон
Расмус
3
Кнудсен
Йонас
19
Ракип
Эрдаль
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
5
Рикс
Сёрен
11
Молинс
Гильермо
9
Розенберг
Маркус
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
14
Ian
Sirelius
10
Андерссон
Элиас
7
Niklas
Thor
16
Axel
Bjoernstroem
15
Лундхольм
Сэм
12
Оффия
Генри
23
Филип
Хагланд
Мальмё
4-4-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

26'
0:1
Филип Хагланд
(Андерссон Элиас)
32'
Галль Ромен
Ракип Эрдаль
 
38'
Кристиансен Андерс
(Розенберг Маркус)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру
АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден
Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 1:1 17 10 6 1 29 - 12 36
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
5. Гётеборг 1:0 16 8 5 3 24 - 14 29
6. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
7. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 1:1 16 5 3 8 19 - 24 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. АФК Эскильстуна 0:1 16 2 5 9 13 - 26 11
15. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
16. Сундсвалль 17 2 5 10 18 - 26 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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