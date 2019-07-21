Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Стрёммен
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Скейд
0'
1:0
26' Гол
Sivert Gussiaas
38' Желтая карточка
Ahmed El-Amrani
43' Желтая карточка
Kristian Jahr
1:1
59' Гол
Johannes Andres Nunez Godoy
59' Желтая карточка
Бьорккьяер Сверре
80'
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
23
Paal
Steffen
Andresen
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
7
Mahmoud
Al
Laham
9
Sivert
Gussiaas
11
Ulrich
Ness
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
Стрёммен
4-3-3
Скейд
4-3-3

Ход матча

26'
Sivert Gussiaas
(Mats Andre Kaland)
1:0
38'
 
Ahmed El-Amrani
43'
Kristian Jahr
 
58'
 
Johannes Andres Nunez Godoy
Ahmed El-Amrani
59'
1:1
Johannes Andres Nunez Godoy
59'
Бьорккьяер Сверре
 
63'
Johannes Groedtlien
Victor Grodaas
 
69'
Havard Thun
Sivert Gussiaas
 
76'
Anders Dieserud
Oeystein Vestvatn
 
77'
 
Taofeek Ismaheel
Mesut Can

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн
Скейд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ
Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд 1:3 Стрёммен Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:1 14 9 1 4 27 - 25 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 1:3 14 3 6 5 16 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Ahmed El-Amrani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Sivert Gussiaas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...