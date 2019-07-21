Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Нутодден
0'
35' Желтая карточка
Even Johansen II
0:1
37' Гол
Even Johansen II
78'
1
Фей
Рензе
26
Izuchukwu
Anthony
3
Daniel
Arrocha
68
Elmin
Nurkic
22
Mads
Bjoersvik
Songve
21
Mads
Sande
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
20
Jefferson
De
Souza
5
Bjarte
Haugsdal
10
Alexander
Dang
6
Peter
Soerensen
Nergaard
12
Espen
Vasby
2
Even
Johansen
II
5
Steffen
Jensen
I
8
Henrik
Gustavsen
14
Morten
Renaa
Olsen
21
Kjetil
Holand
Toesse
11
Martin
Holmen
23
Gaston
Salasiwa
9
Martin
Brekke
10
Мидтгарден
Эрик
22
Andre
Bakke
Нест-Сотра
3-5-2
Нутодден
4-3-3

Ход матча

35'
 
Even Johansen II
37'
0:1
Even Johansen II
46'
Erlend Hellevik Larsen
Peter Soerensen Nergaard
 
46'
Marcus Mehnert
Izuchukwu Anthony
 
66'
Jonas Hestetun
Mads Bjoersvik Songve
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра
Нутодден Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден
Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нест-Сотра 1:0 Нутодден Первый дивизион Нутодден 2:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нутодден 2:1 Нест-Сотра Второй дивизион Нест-Сотра 1:0 Нутодден Второй дивизион
Нутодден 1:2 Нест-Сотра 2 Нест-Сотра 3:1 Нутодден 2
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:2 14 9 1 4 27 - 26 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 2:3 14 3 6 5 17 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Even Parkstad Johansen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Even Parkstad Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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