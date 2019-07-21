Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Ааготнес
Нутодден
35' Желтая карточкаEven Johansen II
0:1
37' ГолEven Johansen II
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Senai HagosНападающий
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andre BakkeНападающий
- Запасные игроки
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра
Нутодден Последние 20 матчей: +7 =2 -11Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден
Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:2
|14
|10
|2
|2
|26 - 11
|32
|2.
|Саннефьёрд
|13
|9
|3
|1
|26 - 16
|30
|3.
|Рёуфосс
|3:2
|14
|9
|1
|4
|27 - 26
|28
|4.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|5.
|Старт
|3:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 18
|25
|6.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Согндаль
|5:2
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:2
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Санднес
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|Ерв
|2:3
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|12.
|Нутодден
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|13.
|Хам-Кам
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|15.
|Стрёммен
|1:1
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|2:5
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
Загрузка...