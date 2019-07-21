Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
1:0
Второй тайм: 89'
Фламенго
37' Желтая карточкаClayson
50' Желтая карточкаКайо Родриго
58' Желтая карточкаБеррио Орландо
1:0
62' ПенальтиClayson
63' Желтая карточкаДиего Рибас
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
30
Junior
Urso
25
Clayson
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
16 Angelo AraosПолузащитник
-
32 Жоао ВикторПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
-
20 Regis I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
37 Cesar II
-
21 Para I
Ход матча
37'
50'
58'
62'
1:0
63'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс
Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго
Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|2.
|Сантос
|11
|8
|2
|1
|14 - 7
|26
|3.
|Фламенго
|0:1
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|2:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Коринтианс
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|6.
|Интернасьональ
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|18 - 12
|16
|8.
|Ботафого Рибейрао
|11
|5
|1
|5
|8 - 9
|16
|9.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|Сеара
|11
|4
|2
|5
|13 - 10
|14
|14.
|Форталеза
|2:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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