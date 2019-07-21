Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
1:0
Второй тайм: 89'
Фламенго
0'
37' Желтая карточка
Clayson
50' Желтая карточка
Кайо Родриго
58' Желтая карточка
Беррио Орландо
1:0
62' Пенальти
Clayson
63' Желтая карточка
Диего Рибас
89'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Педринью
Роша
30
Junior
Urso
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
3
Кайо
Родриго
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Куэльяр
Густаво
11
Витиньо
Виктор
10
Диего
Рибас
15
Герсон
Сантос
9
Габриэл
Барбоза
Коринтианс
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

37'
Clayson
 
46'
 
Беррио Орландо
Витиньо Виктор
50'
 
Кайо Родриго
58'
 
Беррио Орландо
62'
Clayson
1:0
63'
 
Bruno Henrique IV
Куэльяр Густаво
63'
 
Диего Рибас
77'
 
Линкольн
Герсон Сантос
84'
Everaldo
Clayson
 

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс
Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго
Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок
Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 11 8 2 1 19 - 5 26
2. Сантос 11 8 2 1 14 - 7 26
3. Фламенго 0:1 11 6 2 3 21 - 11 20
4. Атлетико Минейро 2:2 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Коринтианс 1:0 10 5 3 2 9 - 5 18
6. Интернасьональ 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 18 - 12 16
8. Ботафого Рибейрао 11 5 1 5 8 - 9 16
9. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
10. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
11. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
12. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
13. Сеара 11 4 2 5 13 - 10 14
14. Форталеза 2:2 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Clayson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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