Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Скейд
0' 26'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
19
Люндал
Мартин
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
16
Harald
Holter
27
Н'Гуэмо
Ландри
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
7
Hassan
Mohamed
Yousef
6
Mohammed
Mahnin
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
Конгсвингер
4-5-1
Скейд
4-3-3

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм
Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Конгсвингер 0:6 Скейд Товарищеские матчи Скейд 3:4 Конгсвингер Кубок НМ Скейд 1:1 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 4:0 Скейд Адекколига
Конгсвингер 0:0 Скейд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 15 11 3 1 29 - 11 36
2. Саннефьёрд 0:0 15 10 4 1 27 - 16 34
3. Рёуфосс 0:0 15 9 2 4 28 - 26 29
4. Старт 14 9 1 4 26 - 18 28
5. Конгсвингер 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
6. КФУМ 0:0 15 7 3 5 28 - 22 24
7. Санднес 1:0 15 6 5 4 23 - 19 23
8. Нест-Сотра 0:0 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Согндаль 0:0 15 6 3 6 27 - 24 21
10. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
11. Ерв 0:0 15 3 7 5 17 - 24 16
12. Хам-Кам 0:0 15 3 5 7 13 - 20 14
13. Скейд 0:0 15 2 6 7 16 - 22 12
14. Стрёммен 2:0 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 0:1 15 3 1 11 15 - 25 10
16. Тромсдален 0:2 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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