Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Гьемселунд
Скейд
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|15
|11
|3
|1
|29 - 11
|36
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|10
|4
|1
|27 - 16
|34
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 26
|29
|4.
|Старт
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|6.
|КФУМ
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 22
|24
|7.
|Санднес
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|11.
|Ерв
|0:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|13.
|Скейд
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|14.
|Стрёммен
|2:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|0:1
|15
|3
|1
|11
|15 - 25
|10
|16.
|Тромсдален
|0:2
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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