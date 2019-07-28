Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:0
Второй тайм: 67'
Атлетико Минейро
0' 67'
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
10
Marlone
11
Майкл
77
Kayke
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
5
Ramon
Martinez
Lopez
15
Отеро
Ромуло
7
Mendes
Elias
II
18
Vinicius
X
8
Чара
Йимми
17
Alerrandro
Гойяс
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

62'
 
Жеуванио
Отеро Ромуло
65'
Giovanni Augusto
Marlone
 

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико Минейро 2:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А
Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Серия A Атлетико Минейро 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 12 9 2 1 17 - 8 29
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Атлетико Минейро 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Гойяс 0:0 11 5 2 4 12 - 14 17
9. Коринтианс 1:1 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Ботафого Рибейрао 12 5 1 6 10 - 12 16
11. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
12. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
13. Форталеза 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 12 0 5 7 5 - 16 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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