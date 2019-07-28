Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
0:0
Второй тайм: 67'
Атлетико Минейро
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
10
Marlone
11
Майкл
77
Kayke
16
Igor
Rabello
15
Отеро
Ромуло
18
Vinicius
X
17
Alerrandro
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
-
33 Yago IVЗащитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 Yago I
-
-
25 Rafinha XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
17 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
23 GugaЗащитник
- Полузащитник
-
22 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
-
30 Papagaio
-
-
27 Luan III
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
62'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Серия A Атлетико Минейро 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|12
|9
|2
|1
|17 - 8
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Гойяс
|0:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Коринтианс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Ботафого Рибейрао
|12
|5
|1
|6
|10 - 12
|16
|11.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|Форталеза
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|12
|0
|5
|7
|5 - 16
|5
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