Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:0
Конец матча
Байя
54' Желтая карточкаMarcio Araujo
90' Желтая карточкаEsekel Kriado II
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
20
Augusto
I
88
Camilo
III
91
Henrique
I
77
Everaldo
I
26
Gregore
11
Lucca
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Augusto IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
91 Henrique IПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
- Полузащитник
-
85 Tharlis
-
-
-
27 Arthur VIII
-
15 Ronei
-
35 Hiago III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
11 LuccaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
-
4 ЖаксонЗащитник
- Полузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
27 Shaylon
-
-
-
25 Giovanni IV
-
16 Ronaldo VI
Ход матча
54'
75'
90'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма
Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя
Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Сантос
|11
|8
|2
|1
|14 - 7
|26
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Гойяс
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Коринтианс
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|10.
|Ботафого Рибейрао
|11
|5
|1
|5
|8 - 9
|16
|11.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|Форталеза
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|11
|0
|5
|6
|4 - 13
|5
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