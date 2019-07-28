Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:0
Конец матча
Байя
0'
54' Желтая карточка
Marcio Araujo
90' Желтая карточка
Esekel Kriado II
90'+5
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
20
Augusto
I
10
Кампаньяро
Густаво
88
Camilo
III
91
Henrique
I
77
Everaldo
I
1
Douglas
Friedrich
22
Esekel
Kriado
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
10
Рамирес
Сантос
26
Gregore
11
Lucca
9
Gilberto
IV
98
Artur
Guimaraes
Шапекоэнсе
4-1-4-1
Байя
4-3-3

Ход матча

54'
Marcio Araujo
 
57'
Arthur VIII
Henrique I
 
66'
 
Shaylon
Рамирес Сантос
67'
Mauricio Ramos
Дуглас Силва
 
74'
Diego Torres II
Camilo III
 
75'
 
Claytinho
Gilberto IV
85'
 
Фернандао
Lucca
90'
 
Esekel Kriado II

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма
Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя
Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Байя 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Байя Серия A Байя 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Сантос 11 8 2 1 14 - 7 26
3. Фламенго 11 6 3 2 22 - 11 21
4. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
5. Атлетико Минейро 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Гойяс 10 5 1 4 12 - 14 16
9. Коринтианс 10 4 4 2 9 - 6 16
10. Ботафого Рибейрао 11 5 1 5 8 - 9 16
11. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
12. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
13. Форталеза 11 4 2 5 12 - 15 14
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 11 0 5 6 4 - 13 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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