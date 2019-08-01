Швеция: Суперэттан 2019
1:0
4' ГолBubacarr Jobe
1:1
18' ГолRichard Yarsuvat
48' Желтая карточкаПекальски Иво
80' Желтая карточкаDidric Andersson
85' Желтая карточкаDavid Loefquist
10
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Hampus Falk
Ход матча
4'
1:0
18'
48'
80'
85'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге
Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад
Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|17
|11
|3
|3
|30 - 16
|36
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Эргрюте ФФ
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Йёнчёпинг
|17
|8
|4
|5
|28 - 15
|28
|6.
|Далкурд
|17
|8
|3
|6
|24 - 26
|27
|7.
|Норрбю
|18
|7
|6
|5
|24 - 23
|27
|8.
|Дегерфорс
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|17
|4
|8
|5
|23 - 19
|20
|12.
|Сюрианска
|17
|5
|4
|8
|18 - 28
|19
|13.
|ГАИС
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|17
|1
|9
|7
|13 - 23
|12
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