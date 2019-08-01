Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:1
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
4' Гол
Bubacarr Jobe
1:1
18' Гол
Richard Yarsuvat
48' Желтая карточка
Пекальски Иво
80' Желтая карточка
Didric Andersson
85' Желтая карточка
David Loefquist
90'+4
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
8
Bubacarr
Jobe
16
Jacob
Bergstroem
10
Michael
Omoh
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
3
Jonathan
Azulay
27
Alexander
Henningsson
8
Nicklas
Savolainen
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
13
Robin
Stroemberg
12
Richard
Yarsuvat
Мьельбю
4-4-2
Норрбю
5-3-1-1

Ход матча

4'
Bubacarr Jobe
(Jesper Loefgren)
1:0
18'
1:1
Richard Yarsuvat
(Robin Stroemberg)
48'
 
Пекальски Иво
59'
 
Dijan Vukojevic
Robin Stroemberg
70'
Халваджич Мирза
Joel Nilsson
 
74'
 
Рексхепи Дардан
Richard Yarsuvat
79'
William Kvist I
Michael Omoh
 
80'
 
Didric Andersson
83'
Amer Eriksson-Ibragic
Терзич Ади
 
85'
David Loefquist
 

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге
Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад
Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю 2:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:3 Норрбю Первый дивизион Норрбю 1:1 Мьельбю Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 17 11 3 3 30 - 16 36
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Эргрюте ФФ 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Йёнчёпинг 17 8 4 5 28 - 15 28
6. Далкурд 17 8 3 6 24 - 26 27
7. Норрбю 18 7 6 5 24 - 23 27
8. Дегерфорс 17 6 4 7 22 - 21 22
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 17 4 8 5 23 - 19 20
12. Сюрианска 17 5 4 8 18 - 28 19
13. ГАИС 17 5 4 8 13 - 24 19
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 17 1 9 7 13 - 23 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Рихард Ярсуват бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Bubacarr Jobe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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