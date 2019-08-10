Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИК
4:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
18' Гол
Риски Рику
2:0
32' Гол
Форселль Петтери
42' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
3:0
45' Гол
Риски Рику
4:0
47' Гол
Менса Эванс
74' Желтая карточка
Менса Эванс
74' Желтая карточка
Jeronimo Amione
90'+3
88
Рудаков
Максим
8
Рафинья
5
О'Шоунесси
Даниэль
32
Обилор
Файтх
16
Victor
Luiz
50
Вяянянен
Сантери
21
Форселль
Петтери
15
William
Parra
9
Риски
Рику
19
Вяйринен
Тим
77
Менса
Эванс
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
3
Хаухиа
Микко
20
Josue
Prieto
28
Леписту
Брент
6
Eemeli
Virta
11
Jasin
Assenhoun
29
Эток
Гаэль
19
Jeronimo
Amione
ХИК
Лахти

Ход матча

18'
Риски Рику
1:0
32'
Форселль Петтери
(Вяйринен Тим)
2:0
42'
 
Кубронн Жан-Кристоф
45'
Риски Рику
(Форселль Петтери)
3:0
47'
Менса Эванс
(Форселль Петтери)
4:0
59'
Кайринен Каан
William Parra
 
68'
Тойвомяки Ханри
Рафинья
 
69'
 
Erik Toernros
Jasin Assenhoun
74'
Менса Эванс
 
74'
 
Jeronimo Amione
74'
 
Pyry Lampinen
Jeronimo Amione
79'
Sekou Camara
Менса Эванс
 
85'
 
Altin Zeqiri
Josue Prieto

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +7 =8 -5
ХИК 1:1 Б-93 Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта
ХИК 2:1 Црвена Звезда ХИК 1:1 ВПС Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК
Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти ВПС 1:1 Лахти Лахти 1:0 Ильвес
Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти

Последние игры между собой

ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига
ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 17 9 6 2 23 - 12 33
2. Интер Турку 19 10 3 6 33 - 22 33
3. Хонка 19 9 4 6 28 - 23 31
4. КуПС 19 8 7 4 29 - 22 31
5. ХИК 19 7 9 3 24 - 18 30
6. СЯК Сейнайоки 18 7 6 5 16 - 17 27
7. ХИФК 18 6 7 5 18 - 18 25
8. Лахти 19 6 7 6 18 - 23 25
9. Мариехамн 17 6 4 7 24 - 20 22
10. РоПС 18 4 4 10 12 - 22 16
11. Коккола ПВ 19 3 4 12 16 - 35 13
12. ВПС 18 0 9 9 16 - 25 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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