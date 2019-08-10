Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
4:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Лахти
1:0
18' ГолРиски Рику
2:0
32' ГолФорселль Петтери
42' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
3:0
45' ГолРиски Рику
4:0
47' ГолМенса Эванс
74' Желтая карточкаМенса Эванс
74' Желтая карточкаJeronimo Amione
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
16
Victor
Luiz
19
Вяйринен
Тим
77
Менса
Эванс
20
Josue
Prieto
29
Эток
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
8 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
-
16 Victor LuizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
20 Тарасов ИванНападающий
-
13 Sekou Camara
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эток ГаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
16 Lassi Forss
-
-
24 Altin Zeqiri
-
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
18'
1:0
32'
2:0
45'
3:0
47'
4:0
74'
74'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +7 =8 -5ХИК 1:1 Б-93 Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта
Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти ВПС 1:1 Лахти Лахти 1:0 Ильвес
Последние игры между собой
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|17
|9
|6
|2
|23 - 12
|33
|2.
|Интер Турку
|19
|10
|3
|6
|33 - 22
|33
|3.
|Хонка
|19
|9
|4
|6
|28 - 23
|31
|4.
|КуПС
|19
|8
|7
|4
|29 - 22
|31
|5.
|ХИК
|19
|7
|9
|3
|24 - 18
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|18
|7
|6
|5
|16 - 17
|27
|7.
|ХИФК
|18
|6
|7
|5
|18 - 18
|25
|8.
|Лахти
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|9.
|Мариехамн
|17
|6
|4
|7
|24 - 20
|22
|10.
|РоПС
|18
|4
|4
|10
|12 - 22
|16
|11.
|Коккола ПВ
|19
|3
|4
|12
|16 - 35
|13
|12.
|ВПС
|18
|0
|9
|9
|16 - 25
|9
Загрузка...