Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Фули
2:2
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
38' Желтая карточка
Кэ Ши
45' Желтая карточка
Gong Zhang
45' Желтая карточка
Chuangyi Lin
1:0
61' Гол
Чжи Сяо
1:1
69' Пенальти
Арнаутович Марко
1:2
78' Гол
Jinghang Hu
2:2
90' Гол
Тошич Душко
90'+10
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
3
Тошич
Душко
2
Zheng
Zou
4
Gong
Zhang
30
Peng
Wang
10
Саба
Диа
8
Дембеле
Мусса
13
Chugui
Ye
29
Чжи
Сяо
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Кэ
Ши
28
Guan
He
21
Хай
Юй
23
Хуань
Фу
25
Ахмедов
Одил
15
Chuangyi
Lin
37
Binbin
Chen
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Арнаутович
Марко
8
Оскар
дос
Сантос
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
3-4-3

Ход матча

38'
 
Кэ Ши
45'
Gong Zhang
 
45'
 
Chuangyi Lin
46'
 
Ли Шенглонг
Chuangyi Lin
61'
Чжи Сяо
(Zheng Zou)
1:0
69'
1:1
Арнаутович Марко
70'
 
Wei Zhang I
Кэ Ши
70'
 
Jinghang Hu
Binbin Chen
74'
Zhizhao Chen
Chugui Ye
 
78'
1:2
Jinghang Hu
81'
Lin Lu
Gong Zhang
 
86'
Йи Тенг
Zheng Zou
 
90'
Тошич Душко
(Zhizhao Chen)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 6
  • 7 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай СИПГ 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:5 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Разное Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 21 18 1 2 50 - 13 55
2. Бэйцзин Гоань 21 17 0 4 41 - 15 51
3. Шанхай СИПГ 22 15 5 2 42 - 18 50
4. Шаньдун Лунэн 21 10 4 7 35 - 24 34
5. Цзянсу Сунин 22 8 7 7 39 - 34 31
6. Далянь Ифан 22 8 7 7 35 - 35 31
7. Ухань Чжоэр 21 7 7 7 27 - 28 28
8. Чуньцинь Лифан 21 7 7 7 28 - 36 28
9. Хэнань Цзянье 2:1 22 7 6 9 27 - 34 27
10. Тянцзинь Тэда 21 7 5 9 28 - 31 26
11. Гуанчжоу Фули 22 7 5 10 44 - 54 26
12. Шанхай Шэньхуа 21 6 4 11 33 - 39 22
13. Хэбей Форчун 21 5 5 11 23 - 34 20
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 21 2 10 9 25 - 37 16
15. Шеньчжень 21 3 6 12 16 - 33 15
16. Пекин Женьхе 1:2 22 3 3 16 18 - 46 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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