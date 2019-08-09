Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Фули
2:2
Конец матча
Стадион: Юесиушан
Шанхай СИПГ
38' Желтая карточкаКэ Ши
45' Желтая карточкаGong Zhang
45' Желтая карточкаChuangyi Lin
1:0
61' ГолЧжи Сяо
1:1
69' ПенальтиАрнаутович Марко
1:2
78' ГолJinghang Hu
2:2
90' ГолТошич Душко
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
30
Peng
Wang
10
Саба
Диа
13
Chugui
Ye
29
Чжи
Сяо
5
Кэ
Ши
28
Guan
He
21
Хай
Юй
23
Хуань
Фу
25
Ахмедов
Одил
15
Chuangyi
Lin
37
Binbin
Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
29 Чжи СяоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
23 Lin LuЗащитник
-
35 Tixiang LiЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Weiming Chen
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
23 Хуань ФуПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
37 Binbin ChenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
38'
45'
45'
69'
1:1
70'
78'
1:2
81'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
7 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =2 -11Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =5 -1Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Разное Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|18
|1
|2
|50 - 13
|55
|2.
|Бэйцзин Гоань
|21
|17
|0
|4
|41 - 15
|51
|3.
|Шанхай СИПГ
|22
|15
|5
|2
|42 - 18
|50
|4.
|Шаньдун Лунэн
|21
|10
|4
|7
|35 - 24
|34
|5.
|Цзянсу Сунин
|22
|8
|7
|7
|39 - 34
|31
|6.
|Далянь Ифан
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|7.
|Ухань Чжоэр
|21
|7
|7
|7
|27 - 28
|28
|8.
|Чуньцинь Лифан
|21
|7
|7
|7
|28 - 36
|28
|9.
|Хэнань Цзянье
|2:1
|22
|7
|6
|9
|27 - 34
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|21
|7
|5
|9
|28 - 31
|26
|11.
|Гуанчжоу Фули
|22
|7
|5
|10
|44 - 54
|26
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|21
|6
|4
|11
|33 - 39
|22
|13.
|Хэбей Форчун
|21
|5
|5
|11
|23 - 34
|20
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|21
|2
|10
|9
|25 - 37
|16
|15.
|Шеньчжень
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|16.
|Пекин Женьхе
|1:2
|22
|3
|3
|16
|18 - 46
|12
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