Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Гамла Уллеви
Фалькенберг
0:1
15' ГолБьёркенгрен Йон
32' Желтая карточкаMahmut Ozen
21
Mahmut
Ozen
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
11 Аффан АминНападающий
- Нападающий
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
15'
32'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг
Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|19
|12
|4
|3
|28 - 13
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хаммарбю
|19
|10
|5
|4
|44 - 28
|35
|5.
|Хеккен
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|6.
|Норрчёпинг
|19
|8
|7
|4
|28 - 19
|31
|7.
|Гётеборг
|0:1
|19
|8
|7
|4
|26 - 17
|31
|8.
|Эребру
|0:0
|19
|6
|4
|9
|26 - 29
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|12.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|13.
|Фалькенберг
|1:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 34
|18
|14.
|Кальмар
|0:0
|19
|2
|9
|8
|14 - 23
|15
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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