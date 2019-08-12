Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:1
15' Гол
Бьёркенгрен Йон
32' Желтая карточка
Mahmut Ozen
47'
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
6
Rasmus
Wikstroem
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
7
Эрикссон
Себастьян
I
21
Noah
Alexandersson
16
Sargon
Abraham
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
20
Чибуйке
Джон
15
Погребняк
Кирилл
Гётеборг
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

10'
Сана Тобиас
Rasmus Wikstroem
 
15'
0:1
Бьёркенгрен Йон
(Robin Oestlind)
32'
 
Mahmut Ozen

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг
Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 19 12 4 3 28 - 13 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хаммарбю 19 10 5 4 44 - 28 35
5. Хеккен 19 10 4 5 29 - 16 34
6. Норрчёпинг 19 8 7 4 28 - 19 31
7. Гётеборг 0:1 19 8 7 4 26 - 17 31
8. Эребру 0:0 19 6 4 9 26 - 29 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
12. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
13. Фалькенберг 1:0 19 4 6 9 18 - 34 18
14. Кальмар 0:0 19 2 9 8 14 - 23 15
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Mahmut Ozen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бьёркенгрен Йон бьет в цель!
  • 10'
    Rasmus Wikstroem уходит, Сана Тобиас вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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