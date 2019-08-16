Финляндия: Вейккауслига 2019

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Интер Турку
2:2
Перерыв

Стадион:
ХИФК
0'
0:1
1' Гол в свои ворота
Хосконен Артту
1:1
10' Гол
Ояла Мика
1:2
11' Гол
Jani Baeckman
2:2
16' Гол
Паананен Алекси
34' Желтая карточка
Тикиньо Франсиско
12
Мойсандер
Хенрик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Тенхо
Миро
16
Марккула
Нико
19
Паананен
Алекси
8
Муньис
Альваро
25
Кунингас
Микко
10
Валенчич
Филип
17
Ояла
Мика
14
Мастокангас
Элиас
12
Daniel
Kolar
I
34
Tuukka
Andberg
24
Мянтюля
Теро
15
Macario
Hing-Glover
20
Хассан
Сисей
7
Маттссон
Йоэль
8
Jukka
Halme
28
Jabar
Sharza
17
Jani
Baeckman
14
Тикиньо
Франсиско
9
Луис
Энрике
Интер Турку
ХИФК

Ход матча

1'
0:1
Хосконен Артту
10'
Ояла Мика
(Кунингас Микко)
1:1
11'
1:2
Jani Baeckman
16'
Паананен Алекси
2:2
34'
 
Тикиньо Франсиско

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: +11 =3 -6
КуПС 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Мариехамн РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:1 Хонка
Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 4:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:1 ВПС Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС
Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
ХИФК 1:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 1:3 Интер Турку Кубок Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 0:0 19 10 7 2 24 - 12 37
2. Интер Турку 2:2 20 10 4 6 35 - 24 34
3. КуПС 0:0 20 8 8 4 29 - 22 32
4. Хонка 19 9 4 6 28 - 23 31
5. ХИК 19 7 9 3 24 - 18 30
6. СЯК Сейнайоки 19 7 6 6 16 - 19 27
7. ХИФК 2:2 19 6 8 5 20 - 20 26
8. Мариехамн 19 7 4 8 26 - 21 25
9. Лахти 19 6 7 6 18 - 23 25
10. РоПС 19 5 4 10 14 - 23 19
11. Коккола ПВ 19 3 4 12 16 - 35 13
12. ВПС 19 0 9 10 17 - 27 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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