Финляндия: Вейккауслига 2019
Интер Турку
2:2
Перерыв
Стадион: Веритас
ХИФК
0:1
1' Гол в свои воротаХосконен Артту
1:1
10' ГолОяла Мика
1:2
11' ГолJani Baeckman
2:2
16' ГолПаананен Алекси
34' Желтая карточкаТикиньо Франсиско
17
Ояла
Мика
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
28
Jabar
Sharza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ояла МикаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Аннан ЭнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Connor Ruane
-
-
Главный тренер: Jose Riveiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
1'
0:1
10'
1:1
11'
1:2
16'
2:2
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: +11 =3 -6КуПС 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Мариехамн РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:1 Хонка
Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 4:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:1 ВПС Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =7 -7ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|0:0
|19
|10
|7
|2
|24 - 12
|37
|2.
|Интер Турку
|2:2
|20
|10
|4
|6
|35 - 24
|34
|3.
|КуПС
|0:0
|20
|8
|8
|4
|29 - 22
|32
|4.
|Хонка
|19
|9
|4
|6
|28 - 23
|31
|5.
|ХИК
|19
|7
|9
|3
|24 - 18
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|7
|6
|6
|16 - 19
|27
|7.
|ХИФК
|2:2
|19
|6
|8
|5
|20 - 20
|26
|8.
|Мариехамн
|19
|7
|4
|8
|26 - 21
|25
|9.
|Лахти
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|10.
|РоПС
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|11.
|Коккола ПВ
|19
|3
|4
|12
|16 - 35
|13
|12.
|ВПС
|19
|0
|9
|10
|17 - 27
|9
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