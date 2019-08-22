Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Скейд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 846
Старт
0'
12' Желтая карточка
Eirik Wichne
0:1
34' Гол в свои ворота
Ahmed El-Amrani
47' Желтая карточка
Erlend Segberg
48' Красная карточка
Martin Ramsland
1:1
54' Гол
Johannes Andres Nunez Godoy
61' Желтая карточка
Kevin Kabran
89' Желтая карточка
Henrik Robstad
90'+5
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
14
Erik
Sandberg
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
11
Будусон
Джонни
10
Mesut
Can
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
31
Лоу
Дэмион
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
18
Isaac
Twum
11
Сигурдарсон
Арон
7
Kevin
Kabran
19
Скаанес
Каспер
9
Martin
Ramsland
Скейд
4-3-3
Старт
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Eirik Wichne
34'
0:1
Ahmed El-Amrani
46'
 
Erlend Segberg
Isaac Twum
47'
 
Erlend Segberg
48'
 
Martin Ramsland
54'
Johannes Andres Nunez Godoy
1:1
61'
 
Kevin Kabran
63'
 
Mathias Bringaker
Сигурдарсон Арон
75'
Hassan Mohamed Yousef
Henning Toensberg Andresen
 
79'
Taofeek Ismaheel
Будусон Джонни
 
85'
Stian Pettersen II
Tom Even Skogsrud
 
89'
 
Henrik Robstad
90'
 
Марковик Эман
Скаанес Каспер

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд
Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд
Старт Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт
Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн

Последние игры между собой

Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Старт 2:0 Скейд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 19 12 3 4 34 - 20 39
4. КФУМ 19 9 5 5 41 - 31 32
5. Рёуфосс 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Согндаль 19 9 3 7 37 - 29 30
7. Конгсвингер 19 9 3 7 22 - 22 30
8. Нест-Сотра 19 8 5 6 28 - 21 29
9. Улленсакер-Киса 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Санднес 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Ерв 19 5 8 6 25 - 32 23
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Скейд 19 3 7 9 21 - 27 16
14. Стрёммен 19 3 7 9 20 - 30 16
15. Нутодден 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 19 1 2 16 21 - 57 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    ГООООООООЛ - Ahmed El-Amrani очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    12'
    Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...