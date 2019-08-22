Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
1:1
Конец матча
Стадион: Nordre Asen Зрители: 846
Старт
12' Желтая карточкаEirik Wichne
0:1
34' Гол в свои воротаAhmed El-Amrani
47' Желтая карточкаErlend Segberg
48' Красная карточкаMartin Ramsland
1:1
54' ГолJohannes Andres Nunez Godoy
61' Желтая карточкаKevin Kabran
89' Желтая карточкаHenrik Robstad
27
Charles
Ezeh
10
Mesut
Can
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
12'
34'
0:1
47'
48'
54'
61'
89'
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд
Старт Последние 20 матчей: +13 =2 -5Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт
Последние игры между собой
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|19
|12
|3
|4
|34 - 20
|39
|4.
|КФУМ
|19
|9
|5
|5
|41 - 31
|32
|5.
|Рёуфосс
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Согндаль
|19
|9
|3
|7
|37 - 29
|30
|7.
|Конгсвингер
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|8.
|Нест-Сотра
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|9.
|Улленсакер-Киса
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Санднес
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Ерв
|19
|5
|8
|6
|25 - 32
|23
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Скейд
|19
|3
|7
|9
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|15.
|Нутодден
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|19
|1
|2
|16
|21 - 57
|5
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