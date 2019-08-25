Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Перерыв
Стадион: Ямткрафт Арена
АИК
39' Желтая карточкаСандберг Ноа
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
15
Пурвер
Алекс
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Миллс ЭндрюВратарь
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна
Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
АИК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|20
|13
|5
|2
|36 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|0:0
|21
|12
|5
|4
|29 - 15
|41
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|0:0
|21
|11
|5
|5
|31 - 17
|38
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|21
|10
|7
|4
|32 - 19
|37
|7.
|Гётеборг
|20
|9
|8
|3
|29 - 18
|35
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|4
|10
|7
|19 - 30
|22
|11.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|12.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|13.
|Хельсинборг
|0:2
|21
|4
|6
|11
|19 - 33
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|21
|3
|6
|12
|18 - 40
|15
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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