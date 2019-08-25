Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Перерыв

Стадион:
АИК
0'
39' Желтая карточка
Сандберг Ноа
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
2
Петтерссон
Том
12
Felix
Hoerberg
5
Амин
Реван
15
Пурвер
Алекс
22
Колкетт
Чарли
99
Исламович
Дино
18
Тёрготт
Блэйр
34
Линнер
Оскар
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
18
Хуссейн
Билаль
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
Эстерсунд
4-4-2
АИК
3-5-2

Ход матча

29'
 
Линдквист Расмус
Элюнусси Тарик
39'
Сандберг Ноа
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна
Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК
Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
АИК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
АИК 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:3 АИК Аллсвенскан
АИК 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан АИК 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 20 13 5 2 36 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 0:0 21 12 5 4 29 - 15 41
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 0:0 21 11 5 5 31 - 17 38
6. Норрчёпинг 2:0 21 10 7 4 32 - 19 37
7. Гётеборг 20 9 8 3 29 - 18 35
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 20 6 6 8 26 - 33 24
10. Эстерсунд 0:0 21 4 10 7 19 - 30 22
11. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
12. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
13. Хельсинборг 0:2 21 4 6 11 19 - 33 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:0 21 3 6 12 18 - 40 15
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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