Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:4
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Тромсдален
0'
0:1
14' Гол
Andreas Loevland
0:2
21' Гол
Бендиксен Томас
47' Желтая карточка
Oeystein Vestvatn
0:3
60' Гол
Haavard Lysvoll
68' Желтая карточка
Mats Andre Kaland
0:4
86' Гол
Lars Henrik Andreassen
90'+1
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
10
Mustafa
Achrifi
17
Oeystein
Vestvatn
7
Mahmoud
Al
Laham
9
Sivert
Gussiaas
19
Селлин
Кьелл
12
Teodor
Nilsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
7
Haakon
Kjaeve
8
Бендиксен
Томас
22
Lasse
Berg
Johnsen
66
Andreas
Loevland
15
Sander
Ringberg
10
Люсволл
Вегард
Стрёммен
4-3-3
Тромсдален
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Andreas Loevland
(Бендиксен Томас)
21'
0:2
Бендиксен Томас
(Andreas Arntzen)
33'
Lasse Bransdal
Sivert Gussiaas
 
47'
Oeystein Vestvatn
 
60'
0:3
Haavard Lysvoll
65'
 
Lars Henrik Andreassen
Andreas Loevland
68'
Mats Andre Kaland
 
68'
 
Oerjan Skalleboe
Люсволл Вегард
72'
Magnus Tvedte
Mahmoud Al Laham
 
78'
Andreas Hellum
Kristian Jahr
 
83'
 
Henrik Aasali Hanssen
Sander Ringberg
86'
0:4
Lars Henrik Andreassen

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв
Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален
Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсдален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Тромсдален 0:2 Стрёммен Первый дивизион Тромсдален 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:3 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 1:1 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 1:1 Тромсдален Первый дивизион Стрёммен 4:4 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 2:1 Стрёммен Первый дивизион Тромсдален 3:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 5:0 Тромсдален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 19 16 2 1 40 - 15 50
2. Старт 2:1 20 13 3 4 36 - 21 42
3. Саннефьёрд 1:1 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 4:1 20 10 5 5 45 - 32 35
5. Согндаль 2:1 20 10 3 7 39 - 30 33
6. Рёуфосс 1:2 20 10 1 9 35 - 38 31
7. Конгсвингер 1:2 20 9 3 8 23 - 24 30
8. Нест-Сотра 1:1 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 3:1 20 6 8 6 28 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 1:4 20 7 3 10 35 - 34 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Скейд 1:3 20 3 7 10 22 - 30 16
15. Стрёммен 0:4 20 3 7 10 20 - 34 16
16. Тромсдален 4:0 20 2 2 16 25 - 57 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Sivert Gussiaas уходит, Lasse Bransdal вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бендиксен Томас бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Andreas Loevland бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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