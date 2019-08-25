Норвегия: Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:4
Второй тайм: 90+'
Стадион: Стрёммен
Тромсдален
0:1
14' ГолAndreas Loevland
0:2
21' ГолБендиксен Томас
47' Желтая карточкаOeystein Vestvatn
0:3
60' ГолHaavard Lysvoll
68' Желтая карточкаMats Andre Kaland
0:4
86' ГолLars Henrik Andreassen
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
Ход матча
14'
21'
60'
0:3
86'
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв
Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =1 -15Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален
Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсдален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|19
|16
|2
|1
|40 - 15
|50
|2.
|Старт
|2:1
|20
|13
|3
|4
|36 - 21
|42
|3.
|Саннефьёрд
|1:1
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|4:1
|20
|10
|5
|5
|45 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|2:1
|20
|10
|3
|7
|39 - 30
|33
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|7.
|Конгсвингер
|1:2
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|8.
|Нест-Сотра
|1:1
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|3:1
|20
|6
|8
|6
|28 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:4
|20
|7
|3
|10
|35 - 34
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Скейд
|1:3
|20
|3
|7
|10
|22 - 30
|16
|15.
|Стрёммен
|0:4
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|4:0
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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