Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
2:2
Второй тайм: 87'

Стадион: Зрители: 6843
Одд
0'
21' Желтая карточка
Квоеме Охи
0:1
24' Гол
Борвен Торгейр
1:1
42' Гол
Джеймс Леке
2:1
54' Гол
Хестад Эйрик
2:2
69' Гол
Борвен Торгейр
84' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
87'
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
5
Форрен
Вегард
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
11
Martin
Ellingsen
17
Эурснес
Фредрик
9
Мострем
Маттиас
7
Эйкрем
Магнус
10
Джеймс
Леке
99
Квоеме
Охи
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
14
Нордквелле
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Нджиэ
Мусса
Мольде
4-2-3-1
Одд
4-3-3

Ход матча

17'
 
Filip Moeller Delaveris
Нджиэ Мусса
21'
Квоеме Охи
 
24'
0:1
Борвен Торгейр
36'
Кнутсон Эрлинг
Габриэльсен Рубен
 
42'
Джеймс Леке
(Мострем Маттиас)
1:1
46'
Хестад Эйрик
Мострем Маттиас
 
54'
Хестад Эйрик
(Martin Ellingsen)
2:1
62'
 
Markus Andre Kaasa
Joshua Kitolano
69'
2:2
Борвен Торгейр
(Odin Luraas Bjoertuft)
71'
Кристенсен Тобиас
Эйкрем Магнус
 
84'
 
Рашани Эльбасан
84'
 
Сёдлунн Андре
Риса Бирк

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники
Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален
Одд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд
Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд 2:2 Мольде Типпелиген Одд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Одд Типпелиген Мольде 2:1 Одд Типпелиген
Одд 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Мольде Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 19 12 4 3 44 - 20 40
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 2:2 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 1:3 19 8 5 6 24 - 21 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Кристиансунд 4:0 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 2:2 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 1:0 19 7 4 8 24 - 29 25
10. Хёугесунн 0:1 19 6 6 7 27 - 22 24
11. Тромсё 3:1 19 6 3 10 23 - 37 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 0:4 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 2:2 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Сарпсборг-08 18 2 9 7 19 - 25 15
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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