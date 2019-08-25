Норвегия: Типпелиген 2019
21' Желтая карточкаКвоеме Охи
0:1
24' ГолБорвен Торгейр
1:1
42' ГолДжеймс Леке
2:1
54' ГолХестад Эйрик
2:2
69' ГолБорвен Торгейр
84' Желтая карточкаРашани Эльбасан
10
Джеймс
Леке
99
Квоеме
Охи
10
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеПолузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
21'
24'
0:1
42'
1:1
54'
2:1
69'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники
Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален
Одд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|2:2
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|1:3
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Кристиансунд
|4:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|2:2
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|1:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 22
|24
|11.
|Тромсё
|3:1
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|0:4
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|2:2
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Сарпсборг-08
|18
|2
|9
|7
|19 - 25
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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