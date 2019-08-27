Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
43' Желтая карточка
Silva Marsinio III
54' Желтая карточка
Everaldo I
78' Желтая карточка
Victor Vitinho II
90'+6
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
5
Joao
Paulo
I
11
Gustavo
Costa
21
Lucas
Campos
10
Alex
Santana
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
10
Кампаньяро
Густаво
8
Marcio
Araujo
20
Augusto
I
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

43'
Silva Marsinio III
 
54'
 
Everaldo I
58'
Rhuan Castro
Luiz Fernando IV
 
66'
 
Renato Kayzer
Augusto I
68'
Vinicius Tanque
Joao Paulo I
 
76'
Victor Vitinho II
Lucas Campos
 
78'
Victor Vitinho II
 
83'
 
Амарал Виллиам
Camilo III
89'
 
Bryan Mascarenhas
Arthur VIII

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя
Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
2. Сантос 16 10 3 3 28 - 17 33
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 16 8 6 2 20 - 11 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 0:0 16 7 2 7 14 - 15 23
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
12. Гремио 16 5 6 5 20 - 21 21
13. Сеара 16 6 2 8 19 - 17 20
14. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 0:0 16 3 5 8 16 - 27 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 16 2 6 8 5 - 23 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Marcinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...