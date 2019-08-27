Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Конец матча
Шапекоэнсе
43' Желтая карточкаSilva Marsinio III
54' Желтая карточкаEveraldo I
78' Желтая карточкаVictor Vitinho II
6
Gilson
I
21
Lucas
Campos
98
Tiepo
3
Gum
20
Augusto
I
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Lucas CamposПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Rhuan Castro
-
25 Wenderson
-
-
26 Lucas Barros
-
27 Rickson
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Augusto IПолузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Hiago III
-
91 Henrique I
-
-
-
85 Tharlis
-
Ход матча
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =1 -9Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя
Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|2.
|Сантос
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|20 - 11
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|12.
|Гремио
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|13.
|Сеара
|16
|6
|2
|8
|19 - 17
|20
|14.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|0:0
|16
|3
|5
|8
|16 - 27
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|16
|2
|6
|8
|5 - 23
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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