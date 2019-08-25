Бразилия: Серия A 2019
0:1
11' ГолFred II
48' Желтая карточкаКака Лукас
12
Jordi
8
Dawhan
15
Клебер
Жан
99
Александро
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 DidiraПолузащитник
-
14 Lucas Dias
-
-
25 Maranhao II
-
27 Euller II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor Eudes
-
99 Sassa II
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
27 Jadson III
Ход матча
11'
0:1
48'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|16
|10
|3
|3
|34 - 18
|33
|2.
|Сантос
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|20 - 11
|30
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|6.
|Коринтианс
|0:1
|16
|7
|6
|3
|17 - 9
|27
|7.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|12.
|Гремио
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|13.
|Сеара
|0:2
|16
|6
|2
|8
|19 - 16
|20
|14.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|1:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Шапекоэнсе
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|0:1
|16
|2
|5
|9
|4 - 23
|11
|20.
|Аваи
|1:0
|16
|1
|6
|9
|8 - 21
|9
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