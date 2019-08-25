Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:1
Второй тайм: 73'
Крузейро
0'
0:1
11' Гол
Fred II
48' Желтая карточка
Кака Лукас
73'
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
7
Joao
Vitor
II
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
29
Jonathan
David
Gomez
15
Клебер
Жан
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Кака
Лукас
25
Бруно
Фабрисио
18
Додо
Родолфо
19
Робиньо
Робсон
8
Энрике
Лима
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
Алагоано
4-3-1-2
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Fred II
46'
Euller II
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
48'
 
Кака Лукас
65'
Аподи Диаллиссон
Клебер Жан
 
69'
 
Jadson III
Робиньо Робсон

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 16 10 3 3 34 - 18 33
2. Сантос 16 10 3 3 28 - 17 33
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 16 8 6 2 20 - 11 30
5. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
6. Коринтианс 0:1 16 7 6 3 17 - 9 27
7. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
12. Гремио 16 5 6 5 20 - 21 21
13. Сеара 0:2 16 6 2 8 19 - 16 20
14. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 1:0 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Шапекоэнсе 15 3 4 8 16 - 27 13
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 0:1 16 2 5 9 4 - 23 11
20. Аваи 1:0 16 1 6 9 8 - 21 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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