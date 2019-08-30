Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7028
Эстерсунд
0'
1:0
11' Гол
Max Svensson
2:0
33' Гол
Геро Альхаджи
64' Желтая карточка
Колкетт Чарли
85' Желтая карточка
Рандруп Андерс
90'+5
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
37
Жигович
Армин
20
Вандерсон
ду
Карму
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
1
Кейта
Али
II
12
Felix
Hoerberg
4
Ишервуд
Томас
2
Петтерссон
Том
3
Kalpi
Ouattara
5
Амин
Реван
15
Пурвер
Алекс
22
Колкетт
Чарли
18
Тёрготт
Блэйр
99
Исламович
Дино
21
Кроон
Симон
Хельсинборг
4-2-3-1
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

11'
Max Svensson
(Фарнеруд Александер)
1:0
33'
Геро Альхаджи
(Фарнеруд Александер)
2:0
46'
 
Jordan Attah Kadiri
Пурвер Алекс
64'
 
Колкетт Чарли
65'
 
Хопкатт Джейми
Кроон Симон
80'
 
Перри Небию
Колкетт Чарли
80'
Filip Sjoeberg
Фарнеруд Александер
 
84'
Daniel Hafsteinsson
Вандерсон ду Карму
 
85'
Рандруп Андерс
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 12
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 21 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 21 12 5 4 49 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 21 10 8 3 33 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эльфсборг 21 7 6 8 28 - 34 27
9. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
10. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
11. Эстерсунд 22 4 9 9 20 - 35 21
12. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
13. Кальмар 21 3 9 9 17 - 29 18
14. Фалькенберг 21 3 7 11 18 - 42 16
15. АФК Эскильстуна 21 3 5 13 18 - 42 14
16. Сундсвалль 21 2 6 13 20 - 34 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Геро Альхаджи бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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