Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 7028
Эстерсунд
1:0
11' ГолMax Svensson
2:0
33' ГолГеро Альхаджи
64' Желтая карточкаКолкетт Чарли
85' Желтая карточкаРандруп Андерс
15
Max
Svensson
15
Пурвер
Алекс
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
11'
33'
64'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 12
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +2 =6 -12Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|5
|4
|49 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|21
|10
|8
|3
|33 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эльфсборг
|21
|7
|6
|8
|28 - 34
|27
|9.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|10.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|11.
|Эстерсунд
|22
|4
|9
|9
|20 - 35
|21
|12.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|13.
|Кальмар
|21
|3
|9
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|18 - 42
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|21
|3
|5
|13
|18 - 42
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|2
|6
|13
|20 - 34
|12
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