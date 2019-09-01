Норвегия: Типпелиген 2019

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Сарпсборг-08
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5366
Викинг
0'
1' Желтая карточка
Лафферти Кайл
15' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
23' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
1:0
38' Гол
Magnar Oedegaard
45' Желтая карточка
Томассен Йоахим
2:0
56' Гол
Абделлауйе Мостафа
69' Вторая желтая карточка
Лафферти Кайл
79' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
2:1
85' Гол
Хёйланд Томми
2:2
89' Гол
Even Oestensen
90'+5
30
Летелье
Александр
13
Павелич
Марио
20
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
8
Нильсен
Матти
26
Исмаила
Кулибали
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
21
Абделлауйе
Мостафа
48
Лафферти
Кайл
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
28
Торстведт
Кристиан
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
20
Ylldren
Ibrahimaj
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
Сарпсборг-08
4-4-2
Викинг
4-3-3

Ход матча

1'
Лафферти Кайл
 
15'
 
Торстведт Кристиан
23'
Исмаила Кулибали
 
38'
Magnar Oedegaard
1:0
45'
Томассен Йоахим
 
56'
Абделлауйе Мостафа
(Magnar Oedegaard)
2:0
61'
 
Бютюки Зюмер
Трипич Златко
69'
Лафферти Кайл
 
73'
 
Фридйонссон Самуэль
Kristoffer Loekberg
76'
 
Even Oestensen
Викстёль Рольф
77'
Ларсен Йорген
Абделлауйе Мостафа
 
79'
 
Фридйонссон Самуэль
80'
Ларсен Кристоффер
Хеберг-Ветти Геуте
 
85'
2:1
Хёйланд Томми
(Even Oestensen)
89'
2:2
Even Oestensen
(Runar Hove)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг
Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг
Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 20 13 4 3 47 - 21 43
2. Будё-Глимт 20 13 3 4 46 - 30 42
3. Одд 20 11 5 4 31 - 23 38
4. Русенборг 0:0 20 9 6 5 30 - 24 33
5. Бранн 20 9 5 6 28 - 22 32
6. Кристиансунд 20 8 5 7 26 - 22 29
7. Волеренга 0:0 20 7 6 7 33 - 29 27
8. Викинг 20 7 6 7 31 - 32 27
9. Лиллестрём 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Хёугесунн 20 6 7 7 29 - 25 25
11. Стабек 20 6 5 9 22 - 27 23
12. Тромсё 20 6 4 10 25 - 40 22
13. Мьёндален 20 4 8 8 27 - 37 20
14. Ранхейм 20 5 4 11 23 - 36 19
15. Стрёмсгодсет 20 4 4 12 22 - 39 16
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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