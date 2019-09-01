Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
2:2
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 5366
Викинг
1' Желтая карточкаЛафферти Кайл
15' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
23' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
1:0
38' ГолMagnar Oedegaard
45' Желтая карточкаТомассен Йоахим
2:0
56' ГолАбделлауйе Мостафа
69' Вторая желтая карточкаЛафферти Кайл
79' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
2:1
85' ГолХёйланд Томми
2:2
89' ГолEven Oestensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Нанжис ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
23'
38'
1:0
45'
56'
69'
85'
2:1
89'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг
Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг
Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|13
|4
|3
|47 - 21
|43
|2.
|Будё-Глимт
|20
|13
|3
|4
|46 - 30
|42
|3.
|Одд
|20
|11
|5
|4
|31 - 23
|38
|4.
|Русенборг
|0:0
|20
|9
|6
|5
|30 - 24
|33
|5.
|Бранн
|20
|9
|5
|6
|28 - 22
|32
|6.
|Кристиансунд
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Волеренга
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 29
|27
|8.
|Викинг
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|9.
|Лиллестрём
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Хёугесунн
|20
|6
|7
|7
|29 - 25
|25
|11.
|Стабек
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|12.
|Тромсё
|20
|6
|4
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Мьёндален
|20
|4
|8
|8
|27 - 37
|20
|14.
|Ранхейм
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|20
|4
|4
|12
|22 - 39
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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